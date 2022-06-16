بأسرار كنتاكي.. طريقة عمل الريزو الأصلية لعشاق الأرز المبهر الغني بالطعم والدجاج المقرمش

يذهب العديد من الأشخاص إلى محلات كنتاكي من أجل تناول الأرز الريزو والذي يتميز بالطعم الرائع الذي يحبه العديد منا ولكن من عيوبه أنه غالي الثمن، لذلك نحاول أن نقدم لكم طريقة عمل الريزو في المنزل دون الحاجة إلى تكاليف كبيرة لعمله ويمكنك تحضيره يوميًا بجانب العديد من الأطعمة، لذلك عليك أن تتابعي السطور القادمة من أجل التعرف على طريقة عمله.

طريقة عمل الريزو

إليك عزيزتي أسهل طريقة لعمل الأرز الريزو في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المطاعم لتناوله، وذلك من خلال الطريقة التالية:

المكونات

ثلاثة أكواب من الأرز الأبيض.

حبتان من البصل متوسطتان الحجم.

نصف رأس من الثوم البلدي.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الفلفل الأحمر الحار.

بهارات دجاج بمقدار ملعقة كبيرة.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب من المسطردة.

رشة من الكاري.

طريقة عمل أرز كنتاكي

نقوم بغسل الأرز وننقعه في كمية مناسبة من المياه.

نقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة.

نضع كمية مناسبة من الزيت أو الزبدة في وعاء عميق ونضع البصل به.

نقلب البصل إلى أن يصفر لونه.

نصفي الأرز من الماء ونضعه على البصل ونقلب جيدًا.

نضيف إليه الكاري.

في وعاء صغير نضع المسطردة مع الثوم والبصل البودر.

نقوم بإضافة الكمون والفلفل الأحمر الحار.

نضع عليهم بهارات الفراخ، ثم نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود ونقلب هذا الخليط جيدًا.

نقوم بإضافة الماء بمقدار كوب وربع لكل كوب من الأرز.

نضع هذا الخليط الذي قمنا بتجهيزه في ماء الأرز ونقلب جيدًا.

نترك الوعاء على النار إلى أن يتشرب الماء.

نقوم بتهدئة النار جدًا.

نترك الأرز الريزو إلى أن يتم تسويته جيدًا.

يقدم الأرز ساخنًا بجانب الأطعمة المختلفة، ولكن يفضل تناوله مع الدجاج.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل الريزو، فقد قدمنا لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل هذا النوع من الأرز الذي يقدم في المطاعم بمبالغ كبيرة، إلا أن هذه الطريقة ستجعلك توفري الكثير وتضمني نظافة مكوناته، فدائمًا كوني الأفضل وحضريه في منزلك.