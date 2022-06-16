كيكة جوز الهند بالشربات وطريقة التسوية الصحيحة

تعد أصناف الكيكات بجميع أنواعها محببة من قبل الأطفال والكبار، وخاصة نكهة كيكة جوز الهند بالشربات تعد من أكثر النكهات مميزة ويفضلها الجميع، حيث تتميز بالمذاق المختلف عن باقي الكيكات والرائحة الفريدة بسبب جوز الهند، لذلك من خلال مقال اليوم سوف نوضح أفضل طريقة لصنع ألذ وأشهى كيكة هشة بنكهة جوز الهند الرائعة.

كيكة جوز الهند بالشربات

يمكنك إسعاد أفراد أسرتك بعمل ألذ وأشهى كيك بنكهة جوز الهند، فضلًا عن شكلها الرائع والمميز، ويمكنك صنعها بأقل التكاليف وابسط الخطوات دون أي تعقيد، وتتمثل طريقة عمل كيكة جوز الهند وفقًا الآتي:

مكونات الكيكة

مقدار ٢ كوب من الدقيق.

مقدار ١ كوب ونصف من بشر جوز الهند.

ومقدار كوب إلا ربع من السكر.

مقدار نصف كوب من الزيت.

مقدار نصف كوب من الحليب.

مقدار ٤ بيضات كبيرة الحجم.

عدد ١ ملعقة بيكنج بودر.

عدد ١ ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

مكونات الشربات

عدد ٣ كوب ونصف ماء.

عدد ٢ كوب ونصف سكر.

عدد ١ ملعقة كبيرة عصير ليمون.

رشة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير الشربات

ضعي في قدر الماء والسكر.

ضعيهم على نار متوسطة وبمجرد الغليان أضيفي عصير الليمون، ويترك لمدة عشر

دقائق يثقل قوامه قليلًا، ثم ضيفي الفانيليا وارفعيه بعيدًا عن النار ويترك ليبرد.

طريقة تحضير الكيكة

احضري إناء كبير وعميق وضعي بداخله مقدار حبات البيض مع مقدار السكر والفانيليا

واستمري بالخفق لمدة عشر دقائق حتى يصبح لونها فاتح.

بعد ذلك أضيفي المكونات السابقة من حليب وزيت واستمري بالخفق مجددًا.

ضعي في وعاء آخر الدقيق بعد نخله جيدًا، ومعه رشة الملح ومقدار البيكنج بودر وجوز الهند المبشور واخلطيهم ببعض.

ضعي الخليط السائل على الدقيق وتقلب برفق لمزج المكونات.

يترك في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠°.

بعد السوى تترك لتهدأ حرارتها ثم اسكبي الشربات عليها وتزين بجوز الهند.

في ختام مقال كيكة جوز الهند بالشربات، قمنا بتوضيح الطريقة الصحيحة والمكونات اللازمة لعمل كيك هش وله نكهة جوز الهند المميزة عليك بتجربة عمل هذه الكيكة لإسعاد أفراد أسرتك.