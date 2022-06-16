لبشرة نضرة.. مقشر القهوة السحري لتفتيح 5 درجات وتنعيم رهيب من أول استخدام لوجه كالأطفال

يعد مقشر القهوة من أنواع المقشرات التي لا غنى عنها إطلاقًا في أي منزل حيث أن القهوة متوفرة في كل منزل فهي من المقشرات الموفرة، كما أن القهوة كمقشر من أفضل الأنواع إذ أنها تخلصك من أي جلد ميت في بشرتك بكل سهولة، لذلك سوف نحاول أن نقدم لك أفضل طريقة لعمل هذا المقشر بطريقة سهلة وذلك من خلال متابعتك لسطور هذا المقال.

مقشر القهوة

جربي عمل مقشر لبشرتك سواء لوجهك أو لأي مكان في جسمك باستخدام القهوة، وذلك بالطريقة التي نقدمها لك فيما يلي:

ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة.

حبة واحدة من البيض.

رشة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

عسل نحل إن توفر لديك.

ماسك التقشير العميق

قومي بخفق البيض جيدًا، ثم قومي بإضافة السكر بالتدريج مع الخفق المستمر.

قومي بإضافة ملح الطعام على الخليط واستمري في التقليب.

ضعي عسل النحل على الخليط.

بعد أن قمتي بتحضير هذا الماسك قومي بفرده على وجهك.

اتركي الماسك على وجهك إلى أن يجف.

ابدئي في فرك وجهك برفق براحة يديك بحركات دائرية إلى أن تزيلي الماسك تمامًا.

قومي بغسل وجهك باستخدام ماء فاتر.

اغسلي وجهك بالغسول المناسب.

اشطفي وجهك جيدًا.

كرري استخدام هذا القناع مرتين كل أسبوع.

فائدة ماسك القهوة للوجه

تتعدد الفوائد التي يحصل عليها الوجه بعد استخدام القهوة في تقشير الوجه وذلك لما بها من الكثير من الفوائد، والتي نشرحها لكم فيما يلي:

تساعد القهوة عند استخدامها كنوع مقشر في التخلص من شكل السيلوليت الموجود في الجسم.

تساعد في جعل بشرتك خالية من أي جلد ميت.

تعمل على تنعيم البشرة وترطيبها.

القهوة لها دور فعال في جعل البشرة أكثر بياضًا.

تخلصك من شكل العلامات التي تنتج عن تمدد الجسم.

القهوة بإمكانها تخليص بشرتك من أي مشاكل قد تواجهها.

في نهاية المقال فقد قدمنا لكم طريقة عمل مقشر القهوة في المنزل بطريقة بسيطة تساعدك في جعل بشرتك أكثر رطوبة ونضارة، كما عرضنا لك فائدة هذا النوع من المقشر لبشرتك، فعليك بالمواظبة على استخدامه حتى تحصلي على بشرة أكثر نضارة.