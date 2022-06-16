نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين الاميرات.. تفتيح اليدين بسرعة بطرق طبيعية وفاعلة ستجعل بشرتك كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرض الكثير من الفتيات والسيدات إلى اسمرار اليدين الناتج عن الكثير من الأسباب ومنها التعرض باستمرار لأشعة الشمس أثناء الذهاب إلى الجامعة أو العمل، أو استخدام بعض المواد الكيماوية الثقيلة أثناء عملية التنظيف لذلك يتم البحث عن خلطات طبيعية من أجل تفتيح اليدين بسرعة بعد عدم الحصول على نتائج فعالة من المواد الكيميائية.

تفتيح اليدين بسرعة

يوجد بعض المواد الطبيعية التي تعطي نتائج جيدة في تفتيح البشرة والتي يوجد إقبال كبير على استخدامها والتي منها الآتي:

وصفة عصير الليمون وزيت اللوز

يعمل عصير الليمون على تفتيح البشرة بشكل كبير وذلك لأنه يعمل على تقشير الطبقة السمراء وتجديد خلايا البشرة ويساعده زيت اللوز على التفتيح.

المكونات:

ملعقة صغيرة واحدة من عصير الليمون.

وملعقة صغيرة واحدة من زيت اللوز الخام.

طريقة التطبيق:

يتم إضافة زيت اللوز إلى عصير الليمون.

بعد ذلك يتم تقليبهم مع بعضهم جيدًا ويتم وضعه على اليدين.

ثم يترك الخليط على اليدين مدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يجف.

بعد ذلك يتم فرك اليدين جيدًا للتخلص من طبقة الخليط الجافة.

ثم تغسل اليدين بالماء الفاتر للتخلص من الخليط تمامًا.

بعد ذلك يتم استخدام هذا الخليط باستمرار والانتظام عليه 4 مرات في الأسبوع.

العسل وماء الورد

يعمل العسل على تفتيح البشرة بشكل كبير ويساعده على ذلك ماء الورد لاحتوائه على مضادات الأكسدة ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات:

3 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

5 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

نصف ملعقة صغيرة من الخل.

طريقة التطبيق:

يتم إحضار وعاء ووضع العسل فيه ووضعه على نار منخفضة.

بعد ذلك يتم إضافة جميع المكونات إليه حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

ثم يتم وضع الخليط على اليدين، ويفضل ارتداء كيس بلاستيكي فيها للحفاظ على حرارة اليدين وامتصاص الجلد للخليط والاستفادة منه.

بعد ذلك يترك الخليط على اليدين مدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم يتم غسل اليدين بالماء للتخلص من الخليط.

بعد ذلك يتم استخدامه مرتين في الأسبوع.

في نهاية مقال تفتيح اليدين بسرعة ذكرنا بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح اليدين من الاسمرار والحصول على نتائج مرضية في أسرع وقت ممكن، لكن لابد من الاستمرار على استخدام هذه الخلطات للحصول على نتيجة رائعة.