بأسرار البيوتي سنتر.. ماسك كريم ميبو والنشا لبشرة مشرقة كالبدر وانسي السمار والبقع والتجاعيد

يعتبر كريم ميبو من أنواع الكريم التي تساعد في علاج الكثير من مشكلات التعرض إلى أشعة الشمس، ولكن هل قمت بتجربة استخدامه مع النشا كماسك لبشرتك؟ فإذا كنت لم تجربيه فنعد أنك عندما تقومين بتجربته لم تتوقفي عن استخدامه أبدًا، لذلك سوف نقدم لك عزيزتي من خلال المقال طريقة عمل ماسك كريم ميبو والنشا بكل سهولة.

ماسك كريم ميبو والنشا

إليك عزيزتي من أجل بشرة نقية أفضل طريقة لعمل ماسك مكون من كريم ميبو، وذلك من خلال الطريقة التي نقدمها لكم فيما يلي:

المكونات

نصف أنبوبة من كريم ميبو.

ملعقتين كبيرتين من ماء الزهر.

أربعة ملاعق كبار من نشا الذرة.

عصير نصف ليمونة.

كريم تفتيح البشرة

في طبق صغير قومي بوضع كريم ميبو.

أضيفي إليه ماء الزهر وقلبيها جيدًا.

ضعي عليهم نشا الذرة وقلبي جيدًا.

اعصري الليمون على المكونات جيدًا وقلبيهم.

الآن أصبح لديك ماسك كريم ميبو جاهزًا، فقومي بغسل وجهك جيدًا، ثم افردي الخليط على وجهك.

اتركي الكريم لمدة نصف ساعة على وجهك.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الدافئ.

كرري استخدام هذا الماسك على وجهك مرتين من كل أسبوع.

فوائد ماسك النشا والميبو للوجه

يعد هذا النوع من الماسكات التي لها الكثير والكثير من الفوائد، ومن أهمها ما يلي:

يعتبر النشا من أهم المواد التي تساعد في تبييض الوجه مع دخوله في عدة خلطات للوجه، عند اختلاطه مع مكونات هذا الماسك ووجود كريم ميبو فإنه يساعد على تخلص البشرة من أي ألوان داكنة بها.

يساعدك كريم ميبو مع النشا من التخلص من آثار الحروق وخاصةً من الحروق الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة.

يستخدم هذا الماسك للتخلص من أي بقايا جروح فيعيد للبشرة شكلها الطبيعي.

يمكنك استخدامه للتخلص من الندبات الموجودة في البشرة.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن ماسك كريم ميبو والنشا، وقد قدمنا لكم الطريقة الأمثل للحصول على هذا الماسك بكل سهولة، وعرضنا لكم بعض الفوائد التي تحصل عليها بشرتك بعد استخدام الماسك الجبار فهو مكون من أفضل المواد الطبيعية التي لا تضر بشرتك.