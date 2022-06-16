بسكويت ماري.. طريقة عمل البسكويت السريع للشاي والمشروبات الساخنة كالجاهز تماماً

عندما تبحث الأمهات عن وجبة لأطفالها الصغار فتقوم بشراء البسكويت من السوبر ماركت، إلا أن هذا البسكويت قد يحتوي على مكسبات طعم ومواد حافظة تؤدي إلى الضرر بالأطفال، فنجد أن بعض الأمهات يحتاجون إلا عمل البسكويت في المنزل بدلًا من ذلك، ولكن لأن البسكويت يأخذ وقتًا طويلًا في تحضيره تبحث الأمهات عن طريقة عمل البسكويت السريع والذي نقدم لكم طريقته في هذا المقال.

طريقة عمل البسكويت السريع

جربي عمل البسكويت الرائع في أسرع وقت لتجهزي لأسرتك وجبة خفيفة أو تحلية لذيذة من خلال متابعتك للطريقة التالية:

المكونات

حبتين كبيرتين من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب كبير من السكر.

نقطتان من الفانيليا السائلة.

كوب من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

في البداية عليك بكسر البيض ووضعه في بولة.

ضعي عليه نقطتان الفانيليا، ثم ضعي عليه السكر.

استخدمي المضرب الكهربائي في الخفق الجيد إلى أن تختفي حبيبات السكر تمامًا ويصبح اللون كريمي.

ضعي الزيت على الخليط واستمري في الضرب.

أضيفي إليهم اللبن الحليب وقلبي.

قومي بنخل الدقيق وضعيه داخل بولة.

ضعي عليه البيكنج بودر، وأثناء التقليب ضعي عليه الكاكاو الخام.

اسكبي الخليط الأول على الثاني وقلبي جيدًا.

ادهني الصواني بالزيت، وقومي بتشكيل البسكويت بالشكل الذي يفضله أولادك.

أكملي باقي الكمية وسخني الفرن على درجة حرارة 180.

ادخلي الصواني في الفرن واتركيه إلى أن ينضج ويصبح الوجه ذات لون ذهبي.

اتركي البسكويت في الفرن قليلًا ثم أخرجيه في علبة من البلاستيك ذات غطاء جيد.

يمكنك أن تقدمي البسكويت ساخن أو بارد حسب رغبة أولادك مع المشروب المفضل لهم.

كما يمكنك تزيين البسكويت بالشكولاتة أو المربى.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل البسكويت السريع، فقد قمنا بعرض طريقة من أسهل الطرق والتي تجعلك توفري الكثير من المال وتصنعي كميات كبيرة منه، وبهذا ستتوقف عن شراء البسكويت الجاهز مرة أخرى كما أنه بإمكانك تزيينه بالطريقة المفضلة.