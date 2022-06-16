نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهلة وسريعة.. طريقة عمل غزل البنات وفرحي أسرتك بأحلى cotton candy واضمنى الجودة والنظافة في المقال التالي
تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل غزل البنات في المنزل باعتبارها من الحلويات المميزة الاقتصادية البسيطة التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية يعتقد البعض أنه يصعب عمل غزل البنات في المنزل حيث يتطلب إعداده توافر الماكينة الخاصة به وهذا اعتقاد خاطئ حيث يمكن إعداده في المنزل بسهولة وفي دقائق معدودة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.
طريقة عمل غزل البنات
غزل البنات هو من أكثر الحلويات التي يعشقها الأطفال خاصة البنات لمذاقه الرائع وألوانه الجذابة المثيرة، يمكن تجهيزه دون الحاجة إلى ماكينة وذلك عن طريق اتباع التالي:
المكونات
- كوب وربع من السكر.
- 3 قطرات من ألوان الطعام الصحية سواء زهري أو أحمر أو أزرق.
- نقطتان من مُنكّه الغذاء.
- ملعقة خشبية.
- أعواد خشبية.
طريقة عمل غزل البنات الحلبي
- يوضع مقدار السكر في وعاء عميق ثم يضاف إليها قطرات من ألوان الطعام الصحية المفضلة.
- يقلب المزيج جيدًا حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض وتكتسب كل حبيبات السكر اللون المستخدم.
- يضاف قطرات من المُنكّه الغذائي إلى الخليط ويقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات.
- يفضل إضافة رشة من الفانيليا في حالة الرغبة في الحصول على غزل بنات باللون الأبيض.
- ينبغي خفض درجة الحرارة والاستمرار في تقليل خليط السكر حتى يذوب السكر تمامًا ويتحول إلى كراميل.
- نحضر وعاء آخر غير قابل للالتصاق مع ضرورة أن يكون الوعاء ذو حواف مرتفعة لضمان سهولة تشكيل غزل البنات.
- نأخذ كمية قليلة من السكر المكرمل ووضعها بشكل دائري على حواف الوعاء المستخدمة بسرعة حتى لا
- ينشف السكر بفعل الهواء حتى تتكون خيوط رفيعة تشبه غزل البنات.
- تكرر هذه الخطوة عدة مرات لعمل المزيد من الخيوط.
- تشكل كرة كبيرة من غزل البنات باستخدام هذه الخيوط.
- لف العود الخشبي على الخيوط حتى انتهاء الكمية وذلك لتثبيت خيوط غزل البنات على العود.
في نهاية مقال طريقة عمل غزل البنات حيث تم التعرف على المكونات والمقادير المثالية لإعداد هذه الحلوى الجميلة التي يعشقها الجميع خاصة الأطفال مع توضيح طريقة تجهيزها بالتفصيل دون الحاجة إلى استخدام ماكينة صنع غزل البنات.
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