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تعد المخللات من الأطباق الجانبية التي يتم وضعها بجانب معظم الأكلات وخاصة الأكلات الشعبية حيث توجد أنواع كثيرة للمخللات ومن ضمن هذه الأنواع هو مخلل الخيار، وأيضا مخلل القرنبيط والجزر ومخلل اللفت والفلفل والليمون والبصل وغير ذلك العديد فكل هذه الأنواع يفضلها الكثير من الناس ولكن المخلل الأكثر تناولا هو مخلل القرنبيط، فهذا المخلل يتسم بطعم جميل ولذيذ وله قرمشة ورائحة جذابة ومن الممكن أن يتم عمله بطريقة سريعة وهو سهل جدا في تخليله ويمكن أن نقوم بتخليل القرنبيط مع أنواع أخرى من الخضراوات مثل الجزر أو الخيار، ويمكننا أن نقوم بتخليله هو فقط. مكونات عمل مخلل القرنبيط ثمرة واحدة من القرنبيط.

ربع كيلو من الجزر.

كمية مناسبة من الماء الفاتر.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الملح.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ثلاث ورقات من ورق اللورا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون. طريقة عمل مخلل القرنبيط نقوم أولا بتقطيع ثمرة القرنبيط على شكل زهرات صغيرة أو متوسطة الحجم فالحجم يكون علي حسب الرغبة وبعد ذلك يتم غسلهم جيدا.

ثم قومي بتقشير الجزر وغسله ويتم تقطيعه على شكل أصابع متوسطة الحجم ونحضر وعاء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء الفاتر.

ونضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وأربع ملاعق كبيرة الحجم من الملح ويتم إضافة أربع ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

وقومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبوب الكمون ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بإستخدام مضرب السلك اليدوي لذوبان السكر والملح.

ثم قومي بإحضار برطمان زجاجي نظيف ونضع به أصابع الجزر وزهرات القرنبيط وفي النهاية يتم وضع خليط الماء ومن الممكن أن نضيف أيضا ثوم أو ممكن أن نستغني عنه.

ونقوم بغلق البرطمان بطريقة جيدة ونضع مخلل القرنبيط في الثلاجه ونتركه لمدة عشر أيام تقريبا ليتم تسويته جيدا ويمكن أن نتناوله في أي وقت. عمر شويل - جدة طريقة عمل مخلل القرنبيط السريع في البيت بكل تكاته وأسراره بطعم مقرمش ولذيذ - ثقفني

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