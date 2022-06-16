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تبحث الكثير من السيدات وربات المنزل بصفة مستمرة عن أكلات جديدة يمكنها تقديمها لأفراد أسرتها في المنزل وتكون في نفس الوقت مغذية ومفيدة لهم. ولذلك إخترنا أن نقدم لكم اليوم طريقة عمل الأرز البرياني الهندي بالدجاج وهو طبق يتكون من الأرز البسمتي وقطع الدجاج والخضروات مع مجموعة بهارات خاصة بالبرياني. طرق مختلفة لتجهيز أرز برياني مع إضافات كثيرة فطبق البرياني له عدة طرق في تحضيره فتختلف طريقة تحضيره من بلد إلى أخرى ويمكن إعداد البرياني باللحم الضأن وبالدجاج وبرياني بالبيض المسلوق والكثير من الأنواع التي تقدم بطرق مختلفة في بلاد مختلفة. مكونات تحضير الأرز البرياني الهندي بالدجاج: ملعقة كبيرة من الزيت.

فص من الثوم المفروم.

ثمرة بطاطس مقطعة إلى نصفين.

2 بصلة متوسطة مقطعة ناعم.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ثمرة طماطم مفرومة.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من النعناع الطازج المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

عود من القرفة الخشب.

كيلو ونصف من الدجاج المخلي المقطع إلى مكعبات. مقادير تحضير الأرز لعمل البرياني الهندي: 2 ملعقة كبيرة ونصف من الزيت. بصلة متوسطة مفرومة. ربع ملعقة صغيرة من الزعغران. 5 حبات من الهيل. 3 أعواد من القرنفل. عود من القرفة الخشب. 2 كوب كبير من الأرز البسمتي الهندي. طريقة تحضير الأرز البرياني الهندي بالدجاج: نقوم بإحضار إناء كبير وعميق ونرفعه على النار ونضع فيه ملعقتين من الزيت.

ثم نضيف إليها البطاطس المقطعة إلى نصفين ونحمرها قليلا في الزيت.

نقوم برفع البطاطس من الزيت ونضعها جانبا ثم نضيف إلى الإناء الثوم والبصل والزنجبيل.

بعد ذلك نقوم بتقليب البصل جيدا إلى أن يأخذ اللون الذهبي.

ثم نقوم بإضافة الملح والشطة والفلفل الأسود والكمون والكركم.

ثم نضيف لهم الطماطم ونقوم بتقليب المكونات جيدا لمدة دقائق معدودة.

بعد ذلك نضيف إليهم النعناع والزبادي والهيل والقرفة ونقلب جيدا.

ثم نقوم بتغطية الإناء ونتركه على نار هادئة مع التقليب الجيد من وقت إلى أخر. عمر شويل - جدة طريقه تجهيز الارز البرياني الهندي الاصلي بطرق مختلفه وانواع لحوم متنوعة - ثقفني

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