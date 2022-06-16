نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية وبتتبيلة اللحمة والبهارات السرية أعملي فطائر اللحمة المفرومة بطعم لذيذ في المقال التالي
تعتبر الفطائر أو المعجنات من الأكلات اللذيذة والتي يعشقها جميع الأشخاص ويحبون تناولها دائما وهي أيضا من ضمن الأكلات المشهورة في كل دول العالم، فنجد أن الأطفال يعشقونها حيث يوجد للفطائر عدة أشكال مختلفة ومن الممكن أن نقوم بحشوها بالكثير من الحشوات المختلفة، وغير ذلك أن من السهل أن نقوم بخبز الفطائر في المنزل فهذا يكون أفضل من شرائها من المخابز وعادة تقوم كل الأمهات بخبزها لتناولها في وجبة الإفطار أو في العشاء.
مكونات عمل فطائر اللحمة
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.
- ست ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.
- نصف كوب صغير من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- ثمرتان من الطماطم المبشور.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- ثمرة واحدة من الجزر المبشور.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.
- رشة من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- رشة من الثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل وجوزة الطيب.
طريقة عمل فطائر اللحمة
- نقوم في البداية بتجهيز اللحمة حيث نضع طاسة عميقة على النار ونضع بها السمنة وعند تسخينها نضع اللحمة المفرومة.
- ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وعند تغيير لونها نضيف البصل وبعد خمس دقائق نضع الفلفل الأخضر والجزر المبشور.
- ويتم تقليبهم لعدة دقائق ثم يتم إضافة الطماطم المبشور ونضع الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة وجوزة الطيب والزنجبيل والثوم البودر والبصل البودر.
- ونستمر في التقليب ونتركها قليلا ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد ثم يتم تجهيز العجينة فقد نحضر طبق عميق ونضع به الدقيق والملح والسكر والخميرة والحليب.
ويتم خلطهم مع بعض ثم يتم وضع الزيت ومع الإستمرار في العجن نضيف الماء الدافئ لكي نحصل على عجينة طرية وناعمة ومتماسكة.
- ونضع غطاء على العجينة ونتركها لكي تختمر وبعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
ونحضر صينية وندهنها بالزيت ونأخذ قطعة من العجينة ونضعها في الصينية ويتم فردها ثم نضيف كمية من اللحمة المفرومة.
- وقومي بأخذ كمية أخرى من العجينة ويتم فردها ونضعها على اللحمة المفرومة ويتم الضغط عليها وفي النهاية ندهن الفطيرة بالزبدة ويتم إدخالها في الفرن ونتركها لتكون باللون الذهبي.
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