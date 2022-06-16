بعجينة قطنية وبتتبيلة اللحمة والبهارات السرية أعملي فطائر اللحمة المفرومة بطعم لذيذ

تعتبر الفطائر أو المعجنات من الأكلات اللذيذة والتي يعشقها جميع الأشخاص ويحبون تناولها دائما وهي أيضا من ضمن الأكلات المشهورة في كل دول العالم، فنجد أن الأطفال يعشقونها حيث يوجد للفطائر عدة أشكال مختلفة ومن الممكن أن نقوم بحشوها بالكثير من الحشوات المختلفة، وغير ذلك أن من السهل أن نقوم بخبز الفطائر في المنزل فهذا يكون أفضل من شرائها من المخابز وعادة تقوم كل الأمهات بخبزها لتناولها في وجبة الإفطار أو في العشاء.

مكونات عمل فطائر اللحمة

كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

ست ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

نصف كوب صغير من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرتان من الطماطم المبشور.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

رشة من الثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل وجوزة الطيب.

طريقة عمل فطائر اللحمة