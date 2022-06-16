عجينة الكريب الأصلية بمقادير مظبوطة وبخطوات ناجحة وسريعة وبطعم طري ولذيذ

ترغب العديد من الاطفال على الإقبال لتناول المعجنات التي يقومون بشرائها من محلات المطاعم الخارجية وهي مثل الكريب والفطائر والمعجنات الأخرى المتعددة، ويعتبر الكريب من افضل المعجنات التي تعتبر ذات طعم لأنه من المعجنات المتعددة الحشوات ويمكننا تناوله بحشوة الفراخ أو حشوة الجبنة أو غيرها من الحشوات الأخرى المختلفة، حيث نصاب بالعديد من الأمراض المختلفة التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة ويرجع السبب في ذلك إلى تعرض هذا الكريب للملوثات التي تؤدي إلى إصابتنا بهذه الأمراض وتعتبر وصفة الكريب من اسهل المعجنات التي يمكننا تناوله وعملها في المنزل حتى نضمن صحتنا وصحة ابنائنا ولا يحتاج الكريب إلا لأبسط المكونات التي توجد في كل منزل.

مكونات عمل وصفة عجينة الكريب

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

نصف كوب واحد من الماء.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة واحدة من البيض.

كمية الجبن لحشو الكريب.

طريقة عمل وصفة عجينة الكريب