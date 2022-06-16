نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة الكريب الأصلية بمقادير مظبوطة وبخطوات ناجحة وسريعة وبطعم طري ولذيذ في المقال التالي
ترغب العديد من الاطفال على الإقبال لتناول المعجنات التي يقومون بشرائها من محلات المطاعم الخارجية وهي مثل الكريب والفطائر والمعجنات الأخرى المتعددة، ويعتبر الكريب من افضل المعجنات التي تعتبر ذات طعم لأنه من المعجنات المتعددة الحشوات ويمكننا تناوله بحشوة الفراخ أو حشوة الجبنة أو غيرها من الحشوات الأخرى المختلفة، حيث نصاب بالعديد من الأمراض المختلفة التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة ويرجع السبب في ذلك إلى تعرض هذا الكريب للملوثات التي تؤدي إلى إصابتنا بهذه الأمراض وتعتبر وصفة الكريب من اسهل المعجنات التي يمكننا تناوله وعملها في المنزل حتى نضمن صحتنا وصحة ابنائنا ولا يحتاج الكريب إلا لأبسط المكونات التي توجد في كل منزل.
مكونات عمل وصفة عجينة الكريب
- كوبان إثنان من الدقيق.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- نصف كوب واحد من الماء.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حبة واحدة من البيض.
- كمية الجبن لحشو الكريب.
طريقة عمل وصفة عجينة الكريب
- عليكي بتحضير وعاء كبير وضعي به كوبان إثنان من الدقيق وضعي به ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع ربع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.
- بعد تقليب تلك المكونات قومي بإضافة كوب واحد من الحليب السائل تدريجيا مع إضافة نصف كوب واحد من الماء تدريجيا وقومي بعجن وخفق وتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا مرة أخرى.
- بعد تقليب تلك المكونات قومي بإضافة حبة واحدة من البيض وقومي بخفق هذه المكونات جيدا حتى تتمكنين من الحصول على عجينة ذات قوام كثيف أو كريمي.
- بعد الحصول على ذلك القوام عليكي بتحضير طاسة وقومي بمسحها بكمية قليلة من الزيت وضعيها على نار هادئة.
- بعد ترك هذه الطاسة على نار هادئة وبعد سخونتها جيدا وضعي بها كمية مناسبة من عجينة الكريب وأتركيها حتى تنضج.
- عند نضجها قومي برفعها من على النار وقومي بحشوها بالحشوة التي ترغبين بها بعد ذلك عليكي بتناولها بألذ طعم وبطعم أفضل من الطعم المباع في المطاعم الخارجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة الكريب الأصلية بمقادير مظبوطة وبخطوات ناجحة وسريعة وبطعم طري ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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