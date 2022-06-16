أسرار صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون حناء أو أكسجين بمكونات طبيعية 100%

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عمر شويل - جدة أسرار صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، يهتم الكثير من النساء ببشرتهم وجمال شعرهم فيبحثون عن الوصفات الطبيعية الفعالة لتغير لون الشعر بشكل مميز وجذاب بدل من صبغ الشعر، لأنة يؤثر بالضرر على الشعر ويعمل على تلفة وتساقطة، فهناك الكثير من المواد الطبيعية التي تستخدم في تحضير صبغة طبيعية للشعر باللون الأشقر الذهبي بدون استخدام أكسجين أو حناء، سوف نوضح لكم بالتفاصيل أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي.

أسرار صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون حناء أو اكسجين

شاي البابونج

يساعد شاي البابونج بالوصول للون الأشقر الذهبي الذي يرغب فيه الكثير من السيدات، فكل ما عليك نقع أكياس شاي البابونج في ماء مغلي لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل شعرك بشاي البابونج بشكل جيد ليتغلغل في الشعر بالكامل، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو المناسب لنوعية شعرك، ثم عليك تجفيف شعرك جيداً وستحصلين على اللون الذي ترغبين فيه.

أسرار الكوفيرات اصبغي شعرك باللون الأشقر الذهبي

هناك الكثير من المواد الطبيعية والأعشاب المفيدة للشعر والتي يمكن استخدامها للحصول على الشعر باللون الأشقر الذهبي دون حدوث أي أضرار للشعر، كل ما عليك إحضار كمية مناسبة من البابونج والكركم والأذريون، عليك نقع الأعشاب في ماء مغلي لمدة ثلث ساعة، ثم عليك تصفية الأعشاب واستخدام السائل الناتج عنهم لغسل الشعر، نترك السائل على الشعر لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء البارد، وعليك الإستمرار على هذه الوصفة للحصول على اللون الذي ترغبين فيه.

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بمواد طبيعية 100%

القرفة و العسل

المكونات

ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان من الخل المقطر.

طريقة التحضير والاستخدام

كل ما عليك خلط القرفة والعسل وزيت الزيتون والخل المقطر جيداً مع بعضهم البعض حتي تتجانس المكونات وتحصلين على عجينة ناعمة، قومي بترك الخليط يخمر من 30 إلي 60 دقيقه، قومي بتوزيع الخليط على الشعر الرطب وتمشيط الشعر لتوزيع الخليط على الشعر بالكامل، عليك تغطية الشعر بغطاء الاستحمام ثم قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو، تكرر هذه الوصفة حتي الحصول على اللون الذي ترغبين فيه.