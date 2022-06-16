نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا للعروسة قبل الفرح لتفتيح وتبييض الجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة في دقائق في المقال التالي

يعد النشا من الوصفات التي تساعد على حل اكبر مشكلة تعاني منها العديد من الفتيات وهي مشكلة إسمرار لون الجسم، حيث جعلت هذه المشكلة العديد من الفتيات للذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الأجهزة التي تساعد على تفتيح الجسم وتعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تتكلف مصاريف غالية الثمن ولكننا يمكننا التخلص من هذه المشكلة والتمتع بجسم أبيض عن طريق عمل وصفات طبيعية في المنزل ومن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الجسم وهي وصفة النشا. مكونات عمل وصفة النشا لتبييض الجسم كمية مناسبة من النشا تناسب حجم الجسم.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة عمل وصفة النشا لتبييض الجسم عليكي أولا بتعريض جسمك بالبخار حتى تتمكنين من فتح مسام الجسم.

بعد فتح مسام الجسم عليكي بتحضير تلك الوصفة الجبارة وهي تحضير طبق وضعي به كمية من النشا مع خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وخمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وخمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا حترى تتمكنين من الحصول على عجينة جيدة القوام.

بعد ذلك عليكي بوضع تلك الوصفة الجبارة على جسمك مع العلم عليكي بتدليك الجسم بتلك الوصفة حتى تتخلصين من القشور والجلد الميت المتواجد في الجسم.

بعد الفرك الجيد الذي يستغرق مدة خمسة دقائق قومي بترك تلك الوصفة على جسمك لمدة ثلاثون دقيقة.

بعد جفاف الوصفة ومرور تلك الوقت قومي بالتخلص أولا من هذه الوصفة عن طريق الفرك ثم عليكي بغسل الجسم بالماء البارد.

بعد الفرك الجيد الذي يستغرق مدة خمسة دقائق قومي بترك تلك الوصفة على جسمك لمدة ثلاثون دقيقة. بعد جفاف الوصفة ومرور تلك الوقت قومي بالتخلص أولا من هذه الوصفة عن طريق الفرك ثم عليكي بغسل الجسم بالماء البارد. عليكي بغسل الجسم بالماء البارد حتى تتمكنين من غلق مسام الجسم وبعد ذلك عليكي بتجفيفه ثم إستخدمي المرطب المناسب لنوع الجلد.

كرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم فقط سوف تلاحظين أفضل النتائج التي تحلمين بالوصول إليها. عمر شويل - جدة وصفة النشا للعروسة قبل الفرح لتفتيح وتبييض الجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة في دقائق - ثقفني

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