نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات للتخلص من الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين بمكونات موجودة في منزلك في المقال التالي

من أكثر المشكلات المزعجة لدى العديد من الأشخاص هي مشكلة وجود هالات سوداء تحت العين، حيث أنها تعطي مظهر غير مناسب لأي شخص وتجعله يشعر بالخجل، ولها العديد من الأسباب منها الوراثة والسهر والضغوط النفسية، وعدم تناول الأغذية المفيدة التي يحتاجها الجسم، اضطراب الهرمونات والجفاف وغيرها، واليوم سنقدم لكم وصفات ونصائح مفيدة للتخلص من الهالات السوداء وتجاعيد تحت العين، وجميعها موجودة في منزلك. وصفات للتخلص من الهالات السوداء زيت اللوز الحلو: زيت اللوز يحتوي على فيتامين e وهو مرطب ممتاز للبشرة، نحضر قطرات من زيت اللوز الحلو وندلك منطقة تحت العين بلطف بالزيت، يترك الزيت طوال الليل ويغسل في الصباح، تكرر تلك الوصفة كل ليلة حتى اختفاء الهالات.

زيت اللوز يحتوي على فيتامين e وهو مرطب ممتاز للبشرة، نحضر قطرات من زيت اللوز الحلو وندلك منطقة تحت العين بلطف بالزيت، يترك الزيت طوال الليل ويغسل في الصباح، تكرر تلك الوصفة كل ليلة حتى اختفاء الهالات. زيت الأرجان: يمتص الجلد زيت الأرجان بكل سهولة بسبب أنه خفيف للغاية، ويحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين e، فقط نحضر قطرات منه وندلك بلطف في منطقة تحت العين، وتكرر الوصفة يوميا قبل النوم وتغسل في الصباح. الحليب: يحتوي الحليب على اللاكتيك وهو يعمل على تليين بشرة تحت العين مما يعمل على التخلص من التجاعيد تحت العين والهالات السوداء، فنستخدم الحليب البارد لمنطقة تحت العين ويدلك برفق، ويترك حتى يجف وتكرر الوصفة ثلاث مرات يوميا.

يحتوي الحليب على اللاكتيك وهو يعمل على تليين بشرة تحت العين مما يعمل على التخلص من التجاعيد تحت العين والهالات السوداء، فنستخدم الحليب البارد لمنطقة تحت العين ويدلك برفق، ويترك حتى يجف وتكرر الوصفة ثلاث مرات يوميا. الطماطم: تعمل الطماطم على التخلص من الهالات السوداء تحت العين، حيث أنه تحتوي على مادة مضادة للأكسدة قوية، فقط نحضر حبة من الطماطم ونعصرها مع قطرات من عصير الليمون، وملعقة من الكركم، نخلطهم معا ثم نطبق الخليط على منطقة تحت العين، يترك حتى يجف تماما ويغسل، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

تعمل الطماطم على التخلص من الهالات السوداء تحت العين، حيث أنه تحتوي على مادة مضادة للأكسدة قوية، فقط نحضر حبة من الطماطم ونعصرها مع قطرات من عصير الليمون، وملعقة من الكركم، نخلطهم معا ثم نطبق الخليط على منطقة تحت العين، يترك حتى يجف تماما ويغسل، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج. النعناع: يعمل النعناع على علاج إرهاق تحت العين من انتفاخ وهالات سوداء، نحضر أوراق النعناع الطازجة وعصير نصف ليمونة، ثم نطحن أوراق النعناع حتى نحصل على عجين، ثم نضيف عصير الليمون، وملعقتين من ماء الورد، نقلبهم مع جيدا، ثم يطبق الخليط على منطقة تحت العين مع التدليك برفق، ويترك لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بالماء الدافئ، نكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا وستلاحظين الفرق من أول استخدام للوصفة. عمر شويل - جدة وصفات للتخلص من الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين بمكونات موجودة في منزلك - ثقفني

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