نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتريه تاني 24 رغيف فينو من كيلو دقيق احلي من بتاع الافران في 15 دقيقة فقط في المقال التالي

تحرص الأمهات دائما على تحضير الساندويتشات لأطفالهم من أجل وجبات الإفطار خاصة عند ذهابهم إلى المدارس، و الرغيف الفينو من أفضل أنواع الخبز التي يمكن وضع اي حشو بها من انواع الجبن واللحوم البيضاء، والرغيف الفينو مميز عن باقي أنواع الخبز الأخرى نتيجة احتوائه على العديد العناصر الغذائية الاساسية من اجل نمو الأطفال بشكل أفضل، ولأنه أيضا سهل على الامهات استخدامه وصناعة كميات منه تكفي كوجبة افطار للأطفال ، لذلك سنقدم لكم في المقال التالي مجموعة من الطرق السهلة والبسيطة من أجل عمل أفضل عيش فينو للأطفال. طريقة عمل الرغيف الفينو الوصفة الاولى

المكونات: خميرة جافة.

مياه دافئة.

سكر.

ملح.

زيت.

دقيق أبيض. طريقة التحضير: في كوب وضع المياه الدافئة والخميرة.

نتركهم على جنب لتتفاعل.

إضافة السكر والملح والدقيق.

وضع الخليط الأول على الخليط الثاني.

الحصول على عجينة ناعمة.

تقسيم العجين إلى كرات متوسطة.

تركه لمدة ساعتين لترتاح.

في صينية نقوم بتشكيل العجين على شكل اسطواني.

تركها لمدة ساعتين لترتاح.

ادخال الصينية في الفرن الساخن.

اخراج بعد ارتفاعه وحصوله على لون ذهبي. الوصفة الثانية المكونات: خميرة جافة.

مياه دافئة.

سكر.

ملح.

زيت.

سمسم.

حبة البركة.

محسن الخبز.

دقيق أبيض. طريقة التحضير: في كوب وضع المياه الدافئة والخميرة والسكر ومحسن الكيك.

نتركهم على جنب لتتفاعل.

في وعاء آخر نضع الدقيق و الخلط ببطء.

وضع الخليط الأول على الخليط الثاني.

الحصول على عجينة لينة.

دهن العجينة بالزيت.

الحصول على عجينة لينة. دهن العجينة بالزيت. تقسيم العجين إلى كرات متوسطة.

تركه لمدة ساعتين لترتاح.

في صينية كبيرة نقوم بتشكيل العجين على شكل اسطواني.

تركه لمدة ساعتين لترتاح. في صينية كبيرة نقوم بتشكيل العجين على شكل اسطواني. تركها لمدة ساعتين لترتاح.

وضع الصينية في الفرن الساخن.

إخراج الصينية بعد ارتفاع العجين وحصوله على لون ذهبي. عمر شويل - جدة مش هتشتريه تاني 24 رغيف فينو من كيلو دقيق احلي من بتاع الافران في 15 دقيقة فقط - ثقفني

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