طريقة عمل البسبوسة التركية اللذيذة بأسرار المحلات بقوام وطعم أول ما تدوقيه

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البسبوسة من أشهر الحلويات المعروفة في جميع دول العالم ولكل دولة طريقة مختلفة لعملها ولكن البسبوسة التركية لها مذاق مميز خاصة إذا كانت محشية أو بالتوفي، وتتميز أيضا بقوامها المتماسك المرمل والكثير منا يقوم بشرائها من المحلات بأسعار مرتفعة والآن يمكنك عملها في البيت بكل سهولة فتابعونا. طريقة عمل البسبوسة التركية المكونات: كوب وربع دقيق سميد.

علبة قشطة.

كوب إلا ربع سكر.

2 بيضة.

نصف كوب زيت.

رشة من الزعفران.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة فانيليا. مكونات التوفي: كوب سكر.

كوب قشطة.

2 ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير: نحضر بولة ونضع البيض مع السكر والفانيليا ونخفق بالمضرب الكهربائي عدة دقائق حتى يذوب السكر. نضع القشطة مع الزيت ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات ثم يضاف الزعفران ونقلب مرة أخرى. نمزج دقيق السميد مع البيكنج بودر ثم نضيف خليط البيض تدريجيا ونقلب بملعقة خشب حتى تتكون عجينة طرية. نصب البسبوسة في صينية مدهونة بالزيت ونضعها في فرن ساخن حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. الآن نجهز التوفي عن طريق وضع السكر في قدر على النار حتى يصبح لونه ذهبي فاتح ثم نضيف القشطة. مع الزبدة ونقلب حتى يتجانس الصوص ويصبح القوام سميك عندما تبرد البسبوسة يصب صوص التوفي على الوجه. عندما تتشرب البسبوسة التوفي نضعها جانبا لكي تبرد ثم تقطع وتقدم مع كوب من الشاي أو البيبسي وبالهنا والشفا. طريقة عمل البسبوسة التركية المحشية المكونات: كوب وربع دقيق سميد.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زيت.

2 بيضة.

ربع ملعقة زعفران.

ربع كوب جوز هند.

ملعقة بيكنج بودر. مكونات الحشوة: 2 كوب حليب.

ملعقة كبيرة سكر.

4 ملاعق نشا.

نصف ملعقة فانيليا.

كوب شربات. طريقة التحضير: نقوم بتحضير الحشوة أولا ونضع النشا مع الحليب والسكر ونقلب حتى يذوب ويرفع على النار حتى يصبح غليظ. ثم نضيف الفانيليا ويوضع جانبا قبل البدء في تجهيز البسبوسة نسخن الفرن على درجة حرارة 180 ونضع دقيق السميد في وعاء. مع باقي مكونات الخليط ونعجن قليلا حتى تمتزج المكونات ثم نصب نصف الكمية في صينية مدهونة وندخلها الفرن 15 دقيقة. نصب الحشوة في النصف وفوقها باقي كمية الخليط ثم ندخلها مرة أخرى الفرن حتى تأخذ اللون المطلوب ونضع الشربات البارد عليها. أسرار نجاح البسبوسة التركية من أهم أسرار نجاح البسبوسة هي طريقة التحضير والتسوية أولا يجب أن نستخدم دقيق سميد ناعم ويخلط بالملعقة مع باقي المكونات بدون عجن نهائيا.

إذا كانت البسبوسة محشية يجب عدم وصول الحشوة إلى الأطراف ويوضع عليها الشربات البارد فور خروجها من الفرن واحرصي على تسخين الفرن قبل البدء في تحضيرها.

يوضع صوص الكراميل على البسبوسة بعد أن تهدأ تماما ثم تقدم وهي دافئة أو باردة على حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة التركية اللذيذة بأسرار المحلات بقوام وطعم أول ما تدوقيه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة التركية اللذيذة بأسرار المحلات بقوام وطعم أول ما تدوقيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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