نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة نشا واحدة اصنعي روج الشفاه ومورد الخدود بمكونات طبيعية لن تتخيلي جمال شفايفك في المقال التالي

عمر شويل - جدة بملعقة نشا واحدة اصنعي روج الشفاه، تهتم الكثير من السيدات والفتيات بإظهار جمالهم من خلال استخدام مستحضرات التجميل المتنوعة، ومن أكثرهم استخدام روج الشفاه بالوانة المختلفة، فتبحث الفتيات عن طريقة بسيطة لتحضير روج الشفاه في المنزل بدل من شراءة، لأن أصبحت مستحضرات التجميل باهظة الثمن،سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا كيفية صنع روج الشفاه بملعقة نشا واحدة.

بملعقة نشا واحدة اصنعي روج الشفاه ومورد الخدود

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقتين من الفازلين.

ملعقة من اللوز الحلو.

ملعقة من لون عذائي.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك في البداية وضع الفازلين في الميكروويف حتي يذوب بشكل تام، ثم قومي بإضافة باقي المكونات وخلطهم جيداً حتي تتجانس المكونات تماماً، وبعد الوصول للون التي ترغبين فئة عليك إحضار علبة محكمة الغلق ووضع الروج الذي تم صنعة فية، ويمكنك استخدامة بشكل يومي كمرطب للشفاه ولا يوجد أي أضرار من استخدامه.

طريقة عمل روج الشفاه في المنزل بالخطوات

المكونات

ملعقة من زيت اللوز الحلو

ملعقة من النشا.

ثمرة من البنجر.

ملعقة من زبدة الكاكاو.

كمية مناسبة ماء.

طريقة التحضير والاستخدام

كل ما عليك تقطيع البنجر ووضعة على النار حتي يتم سلق بشكل جيد، قومي بعرس البحر وإضافة باقي المكونات عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض،حتي تحصلين على خليط كريمي ثم قومي بإحضار علبة فارغة محكمة الغلق، قومي بوضع الخليط بداخلها ويمكن استخدامه في أي وقت ترغبين فية.

أسهل طريقة لعمل مورد الخدود بالخطوات

عليك إحضار ملعقة من النشا وإضافة ملعقة من الكركدية علينا استخدام كمية مناسبة من الماء لخلط المكونات، ثم عليك إضافة قليل من ماء الورد نقوم بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، حتي يتم تجانس المكونات عليك إحضار وعاء لحفظ الخليط ونضع في الثلاجة لحين الرغبة في استخدامه فيمكنك وضعة في الوجه يعطي لون مميز، أو وضعة بالشفاه فيجعل لونها وردي مميز وشكل جميل وتبدو طبيعية، ولا يتسبب في أضرار من استخدامة بكثرة لانة مكون من مواد طبيعية غير ضارة بالبشرة.

النشا من المواد الطبيعية الفعالة التي تساعد في الترطيب وتستخدم في تحضير الكثير الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة، فيمكن صنع الروح الطبيعي ومورد الخدود باستخدام النشا وبعض المواد الطبيعية الأخري، فكل ما عليك إحضار كمية مناسبة من النشا والفازلين والماء والكركدية يتم خلط المكونات جيداً حتي تتحانس، ويمكنك بعد ذلك استخدام الروج الطبيعي بأي وقت ترغبين فيه.