نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيه على الشامبو قنبلة نمو الشعر في أسبوع واحد هيوصل ل نص ضهرك وصفة هندية رهيبة في المقال التالي
الشعر الطويل هو زينة كل امرأة، وطول الشعر له معدل محدد بشكل ثابت، ولكن قد يؤثر على الشعر بعض العوامل التي قد تؤثر على نمو الشعر بالشكل الطبيعي، ومن الممكن استخدام الكثير من المستحضرات الجاهزة، ولكنها قد تؤدي إلى الكثير من الأضرار والسلبيات للشعر وذلك بسبب احتوائها على مكونات ليست طبيعية، فبالطبع من الأفضل استخدام المواد الطبيعية التي تساعد في تغذية جذور الشعر، وتعزيز نموه بشكل سريع والحصول على أفضل نتيجة،وسوف نتعرف من خلال هذا المقال عن الحل السحري لتطويل الشعر في وقت بسيط.
إضافة القهوه على الشامبو لزيادة نمو الشعر
للقهوة الكثير من الفوائد بشكل كبير عند استخدامها وتطبيقها على الشعر وتساعد في تعزيز نمو الشعر، وزيادة نعومته وفرده بشكل ملحوظ، كما أنها تستخدم أيضًا لتنظيف فروة الشعر من القشرة، وتساعد في التخلص من التقصف وكسر أطراف الشعر، كما أنها تعطي الشعر رائحة مميزة، كما أن المداومة على استخدامها يعطي الشعر اللون البني المميز، وجعل الشعر جميل وأكثر جاذبية، وطريقة التحضير لافضل وصفات القهوة كالتالي:
المكونات الوصفة
- عبوة متوسطة من الشامبو الخاص بالشعر ولابد أن يكون صحي بدون أي إضافات ضارة.
- خمس ملاعق من القهوة.
طريقة التحضير والتطبيق على الشعر
- في وعاء مناسب ضعي كل الشامبو في العبوة.
- أضيفي بداخله القهوة.
- قلبي الخليط جيدًا حتى يتجانس.
- اغسلي الشعر حتى يكون رطب بالماء.
- ضعي كمية مناسبة من الشامبو.
- اغسلي شعرك به مع التدليك لمدة لا تقل عن خمس دقائق.
- حيث أنه يتم غسل الشعر بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر.
- كما أنه ويتم تكرار الوصفة بشكل دائم يومين او أكثر خلال الاسبوع الواحد حتى يستجيب الشعر من هذه الوصفة بشكل أفضل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعيه على الشامبو قنبلة نمو الشعر في أسبوع واحد هيوصل ل نص ضهرك وصفة هندية رهيبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.