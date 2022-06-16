ضعيه على الشامبو قنبلة نمو الشعر في أسبوع واحد هيوصل ل نص ضهرك وصفة هندية رهيبة

الشعر الطويل هو زينة كل امرأة، وطول الشعر له معدل محدد بشكل ثابت، ولكن قد يؤثر على الشعر بعض العوامل التي قد تؤثر على نمو الشعر بالشكل الطبيعي، ومن الممكن استخدام الكثير من المستحضرات الجاهزة، ولكنها قد تؤدي إلى الكثير من الأضرار والسلبيات للشعر وذلك بسبب احتوائها على مكونات ليست طبيعية، فبالطبع من الأفضل استخدام المواد الطبيعية التي تساعد في تغذية جذور الشعر، وتعزيز نموه بشكل سريع والحصول على أفضل نتيجة،وسوف نتعرف من خلال هذا المقال عن الحل السحري لتطويل الشعر في وقت بسيط.

إضافة القهوه على الشامبو لزيادة نمو الشعر

للقهوة الكثير من الفوائد بشكل كبير عند استخدامها وتطبيقها على الشعر وتساعد في تعزيز نمو الشعر، وزيادة نعومته وفرده بشكل ملحوظ، كما أنها تستخدم أيضًا لتنظيف فروة الشعر من القشرة، وتساعد في التخلص من التقصف وكسر أطراف الشعر، كما أنها تعطي الشعر رائحة مميزة، كما أن المداومة على استخدامها يعطي الشعر اللون البني المميز، وجعل الشعر جميل وأكثر جاذبية، وطريقة التحضير لافضل وصفات القهوة كالتالي:

المكونات الوصفة

عبوة متوسطة من الشامبو الخاص بالشعر ولابد أن يكون صحي بدون أي إضافات ضارة.

خمس ملاعق من القهوة.

طريقة التحضير والتطبيق على الشعر