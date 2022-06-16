نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل ماسك لعلاج الخطوط التعبيرية والتجاعيد لبشرة بيضاء ومشرقة كالأطفال في المقال التالي

تعاني بعض السيدات من ظهور الخطوط التعبيرية والتجاعيد حول منطقة الفم وفي الجبهة ويحدث ذلك بسبب عوامل وراثية أو فقدان البشرة المرونة بسبب التعرض لأشعة الشمس أو كثرة العبوس، ولذلك يقوم البعض بشراء مستحضرات تجميل لإخفاء هذه الخطوط وهذه الطريقة غير فعالة ومكلفة واليوم نقدم أقوى ماسك لعلاج التجاعيد والخطوط التعبيرية فتابعونا. أفضل ماسك لعلاج الخطوط التعبيرية والتجاعيد المكونات: بياض بيضة.

نصف حبة خيار.

ملعقة صغيرة عسل.

قطرات من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بوضع الخيار في الخلاط أو الكبة ثم يصفي جيدا ونأخذ هذا العصير ونضعه على بياض البيض ونخفق.

ثم نضيف العسل وزيت اللوز ونقلب بعد ذلك نغسل البشرة بالماء والغسول المناسب ونوزع المزيج باستخدام فرشاة.

ويترك حتى يجف ثم نضع طبقة أخرى وهكذا عدة مرات ثم يترك ثلث ساعة ويغسل بالماء الفاتر وندهن كريم مرطب.

يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة مشدودة خالية من الخطوط التعبيرية وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة. وصفات لإزالة التجاعيد بسرعة ماسك الأفوكادو والزبادي: المكونات: ثمرة أفوكادو.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة زيت زيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نزيل القشرة والنوى من الأفوكادو ثم يوضع في المطحنة مع باقي المكونات حتى نحصل على ماسك كريمي متجانس.

يوزع المزيج على الوجه وخاصة أماكن الخطوط التعبيرية واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء يكرر مرة واحدة في الأسبوع.

هذا الماسك يقوم بترطيب البشرة ويحافظ على مرونة الجلد وبالتالي يقلل من ظهور الخطوط التعبيرية ويجعل البشرة نضرة ومشرقة. 2. الزبادي وزيت جوز الهند: المكونات: علبة زبادي طازجة.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت بذر الكتان.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الزبادي مع الزيوت وعصير الليمون ثم يوزع على بشرة نظيفة وجافة واتركيه حتى يجف ثم يفرك بحركات دائرية.

يغسل بالماء وضعي كريم مرطب أو زيت لوز يكرر هذا الماسك 3 مرات أسبوعيا من أجل الحصول على النتيجة المرغوبة. جميع هذه الوصفات فعالة في علاج الخطوط التعبيرية والتجاعيد ويمكنك ملاحظة الفرق من أول مرة ومع الاستمرار سوف تصبح بشرتك مثل الأطفال بيضاء خالية من البقع والتصبغات والتجاعيد. ماسك التفاح والعسل لإزالة التجاعيد المكونات: ثمرة تفاح.

ملعقة من العسل.

2 ملعقة من الحليب البودرة. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بوضع التفاحة في قدر على النار مع الماء ونتركها تغلي لمدة 5 دقائق ثم توضع جانبا حتى تهدأ ونهرسها.

مع الحليب البودرة والعسل ونغسل البشرة ونوزع المزيج عليها ويترك ربع ساعة ويشطف بالماء الفاتر. عمر شويل - جدة أفضل ماسك لعلاج الخطوط التعبيرية والتجاعيد لبشرة بيضاء ومشرقة كالأطفال - ثقفني

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