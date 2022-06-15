عجينة البيتزا هشه ومنفوشة طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل طريقة فاطمة أبوحاتي

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طريقة عمل عجينة البيتزا مثل المحلات حيث تعد البيتزا من الاكلات الشهية والمفضلة عند عدد كبير من الأشخاص لذلك نجد عليها اقبال في الشراء ونظرا لغلو الأسعار فإن أغلب السيدات ترغب في عملها بالمنزل مثل المحلات لذلك سوف نقدم لك بعض التفاصيل في البيتزا لكي تكون مثل الجاهز تماما حتى يستمتع جميع أفراد أسرتك بها فإنها مفضلة عند الكبار والصغار، وتتميز بطعم لانها تتكون من أكثر من مكون يعطيها مذاق مختلف لذلك سوف نعرف طريقة عمل البيتزا مثل المحلات خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني. طريقة عمل عجينة البيتزا يتم تحضير البيتزا في المنزل من خلال المكونات التالية اثنين ونصف كوب من الدقيق

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقه من الخميره الفوريه

خمس معالق من الزيت

اثنين بيضة مقدار من الماء حسب العجن. طريقة عمل صلصة البيتزا ثمره بصل كبيره مفرومه او مبشوره

عدد ثلاث طماطم متوسطة

ملعقة ملح صغيرة

ملعقة فلفل أسود صغيرة

ملعقة كمون وكزبره وبهارات مختلفة

ثلاث معالق زيت كبيرة

اثنين ملعقة من الكاتشب مكونات الحشوة صلصة طماطم

طماطم مقطعة شرائح

فلفل رومي مقطع شرائح

زيتون أسود حلقات

جبنة شيدر مبشورة مقدار ربع كوب جبنة موزاريلا مبشورة

جبنة شيدر مبشورة مقدار ربع كوب جبنة موزاريلا مبشورة يمكن اضافة الفطر المقطع مكعبات حسب الرغبة. طريقة تحضير البيتزا احضري وعاء ثم ضعي به مقدار الخميره والسكر والملح وكوب من الماء الدافئ

ثم قومي بتقليب الخليط حتى يتجانس

واتركية خمس دقائق حتى يتفاعل مع بعضهم

ثم ضعي الدقيق ومقدار الملح في وعاء آخر واخلطيهم

ضيفي اليهم مقدار الماء والخميرة

ثم بعد ذلك ضيفي لبن الزبادي ومقدار الزيت وعجينه العجينه حتى تصبح متماسكه وذات قوام لين ثم غطيها في بوله وتركها حتى تتخمر ويزيد حجمها تقريبا نصف ساعه

ثم اشعلي الفرن على 180 درجة ثم قطعي العجينة إلى نصفين وتركيه لمده عشر دقائق

بعد ذلك افرديها في الصينيه ثم قومي بعمل ثقوب باستخدام الشوكة والسكين

ثم قومي بوضع مقدار السلطة وزعيها على جميع أجزاء العجينه بعد فردها بشكل دائري

ثم ضعيه الفلفل المغطى والزيتون والفطر ومقدار الصينية إلى الفرن حتى تنضج لمده نصف ساعه وتقدم بيتزا ساخنة. عمر شويل - جدة عجينة البيتزا هشه ومنفوشة طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل طريقة فاطمة أبوحاتي - ثقفني

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