نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحداكي ترميه تاني .. قشور الموز كنز أغلي من الذهب فوائدة رهيبة هيغيرلك حياتك وهيرجعك شباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكننا في الحقيقة القول أن قشور الموز كنز أغلى من الذهب فعلًا لاحتوائها على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها الجسم، كثير من الناس غافلين عن مدى اهمية قشور الموز، حتى بعد أكل الموز يقومون برمي القشور في النفايات غير عالمين أنهم يلقون بكنز أغلى من الذهب في نفايات منزلهم، دورنا اليوم في هذا التقرير مساعدتكم في التعرف على فوائد قشور الموز العديدة حتى أنها مفيدة للمرضى وتساعد على عدم تضخم حالة المريض للاسوء، وبعد التعرف على فوائد قشور الموز لن تقوم برميه مرة أخرى بعد الأكل بل ستقوم بأكله هو الآخر للاستفادة بأكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية الموجودة به. تعاني الكثير من السيدات من تواجد التجاعيد والخطوط على الوجه والرقبة واليدين ويكون ذلك نتيجة تقدم السن ونقص مادة الكولاجين الموجودة في الجسم إلى جانب ذلك تظهر البقع الداكنة في الجسم مثل الأكواع والركب إلى جانب تواجد الجلد الجاف والذي يحمل الخشونة والتشقق بهذه الطريقة يمكن التخلص من الكثير من السواد الموجود في البشرة باستخدام قشور الموز فقط

يوجد بقشور الموز وفرة كبيرة من العناصر الغذائية، لذلك يُنصح به العديد من الأطباء للوقاية من الأمراض التي تضر بصحة الإنسان، حيث تحتوي قشور الموز على عنصر الحديد المهم للجسم، لذلك عندما تقوم بتناول قشور الموز فأنت بدورك تساعد جسمك وتحميه من مرض فقر الدم بسبب احتواء قشرة الموزه على عنصر الحديد الذي يحتاجه جميع من يعانون من فقر الدم.

يمكن عمل خلطة لتفتيح البشرة باستخدام ثمرة الموز سيدتي ستساعدك علي التخلص من التجاعيد والبقع ، ضعي حبة من الموز مع ملعقة من العسل مع ملعقة من الدقيق واخلطي جميع المكونات معا حتي تحصلي على عجينة متماسكة وطرية وضعيها علي بشرتك ، واتركيها لمدة عشر دقائق ثم اشطفي وجهك سوف تلاحظين أن الفرق بياض ناصع من أول استعمال بهذه الطريقة السحرية

قشور الموز تحمي الإنسان من أمراض القلب

تحتوي قشرة الموز على كمية كبيرة من الماغنسيوم الذي يعد من أكثر المعادن أهمية للجسم فهو ينظم ضربات القلب وله أهمية على العظام والعضلات والجهاز العصبي وجهاز المناعة، يقوم الماغنسيوم بدور كبير في كل هذا وهو موجود في قشور الموز التي أغلب الناس يلقونها، كما تحتوي قشور الموز على وفرة من عنصر البوتاسيوم الذي بدوره يساعد أيضًا على استقرار ضربات القلب والأوعية الدموية ويساعد في الحفاظ على ضغط الدم والعديد من الفوائد الأخرى التي لها أهمية كبيرة للقلب والجسم، لذا فإن تناول قشور الموز أصبح ضروريًا للاعتناء بصحتنا.

فوائد قشور الموز على المرضى

بإمكان المرضى أيضًا بتناول قشور الموز لكن بموافقة الطبيب حتى لا تحدث أي أضرار للصحة، إذا تناوله شخص لا يعاني من أي مرض فإنه يحميه من مرض السكري وإذا تناوله مريض السكري فإنه يقلل أي أضرار في نسبة الأنسولين في الدم، لذا تناول قشور الموز له أهمية كبيرة جدًا للمرضى والأصحاء.