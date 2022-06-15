نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو مرض الحب lovesickness وكيف تتخلص من أعراضه في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل سبق لك أن افتقدت شخصًا كثيرًا لدرجة أنك شعرت بالمرض؟ ماذا عن الشعور القوي بالتوق إلى شخص لم يشعر بنفس الشعور تجاهك، وربما تكون قد سمعت قصصا عن أزواج عاشوا معًا لعقود ثم ماتوا في نفس الوقت تقريبًا، سواء كنت تصدق أو لا فتلك الحالة تعرف باسم مرض الحب.

ما هو مرض الحب

مرض الحب ليس حالة صحية عقلية معترف بها سريريًا، بدلا من ذلك ، إنها استجابة بيولوجية لأمر ما.

والحب في حد ذاته حالة صحية تمنحك كثير من السعادة، لكن إذا حدث العكس وأصبحت مريض لدرجة تؤثر على على حياتك، فأنت غالبا تعاني من مرض الحب.

عندما تكون مريضًا بالحب ، قد تستهلك أفكار أو مشاعر التوق إلى الحب الرومانسي لشخص ما، و يمكن أن تختلف تجربة الشعور بتعب الحب على أساس الظروف الفريدة لكل سيناريو.

فكل شخص يمكن أن يشعر بمرض الحب بسبب مجموعة متنوعة من المواقف ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

الحزن على فقدان الشريك سواء بسبب الموت أو الانفصال

تفتقر إلى القدرة على التواصل العاطفي أو الجسدي مع شخص ما

تجربة الحب بلا مقابل

تفتقد شريك إذا ابتعد عنك حتى لو لفترة قصيرة

الشعور بشوق عام للحب

وقد يعتقد البعض أنه مريض بالحب لمجرد أنه وقع في حب شخص جديد، لكن مرض الحب في الواقع يختلف عن مشاعر الحب الإيجابية الصحية.

أعراض مرض الحب

هناك العديد من العلامات والأعراض العاطفية والعقلية لمرض الغضب والتي يجب الانتباه إليها ، مثل:

تفكر باستمرار في الشخص الذي تحبه

قضاء الكثير من الوقت في انتظار مكالمة أو رسالة نصية منهم

الشعور بعدم التحفيز

أحلام اليقظة أو إعادة المحادثات أو اللقاءات في عقلك

الأرق أو النوم السيئ

تغيرات في المزاج

عزل نفسك عن أي شخص ليس حبيبك

فمرض الحب يجعلك تشعر بالحزن لدرجة تجعل تلك المشاعر تتعارض مع روتينك المعتاد ويمنعك من إنجاز أشياء مهمة في حياتك، وحتى يجعلك تشعر أنك ضعيف لدرجة لا تصدق.

وقد يتطور الأمر ليؤثر على صحتك الجسدية، وقد أشارت دراسة نشرت عام 2017 إلى أن مرض الحب قد يسبب الأعراض الجسدية التالية:

الحمى

الحمى فقدان الشهية

صداع الرأس

خفقان القلب

سرعة التنفس

وقد تزيد تلك الحالة عند بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أخرى تؤثر على إنتاج الدوبامين ، وقد تصل بهم تلك المشاعر لمرحلة الانهيار بعد الانفصال.

وفقًا لمراجعة بحثية أجريت عام 2018 ، تظهر أعراض دوار الحب نتيجة لتغير المواد الكيميائية في الدماغ مثل:

الدوبامين

السيروتونين

نورادرينالين

التستوستيرون

الكورتيزول

علاج مرض الحب

على الرغم من عدم وجود علاج رسمي لهذا المرض إلا أن الاخصائيين النفسين يقترحون النصائح التالية:

امنح نفسك بعض الوقت للتعافي

لا تجبر نفسك على الشعور بطريقة معينة، فقط اترك مشاعرك تتدفق بشكل طبيعي.

عبر عما تشعر به لشخص قريب منك.

إذا وجدت أن هذا الشعور بدأ يؤثر على حياتك، ففكر في استشارة اخصائي.