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الاكلير الفرنسي يعتبر من أرقى أنواع الحلويات الفرنسية، التي يفضلها الكثير من الأشخاص، لأنه راىع للغاية من حيث الطعم والرائحة، ويمكن حشوه بمكونات عديدة مثل الكريمة، والشكولاتة وغيرهم من الحشوات، مما يجعل جميع السيدات تريد معرفة تحضيره، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الاكلير الفرنسي. مقادير الاكلير الفرنسي: مئتان جرام من الدقيق.

كأسان صغيران من الماء.

خمس ملاعق كبيرة من الزبدة.

أربع حبات من البيض.

رشة من الملح. طريقة تحضير الاكلير الفرنسي: امزجي الزبدة مع مقدار الماء في وعاء حراري، ثم ضعيهم على النار حتى تذوب الزبدة. ضيفي إلى خليط الزبدة مقدار الدقيق، ثم قلبيهم لمدة ١٢٠ دقيقة، حتى تتكون عجينة لينة. اطفئي النار على العجينة، ثم اتركيها جانبا حتى تهدأ، ثم ضيفي إليها الملح وحبات البيض، ثم اخفقيهم سويا بالخلاط الكهربائي، حتى تتجانس العجينة. استخدمي كيس الحلواني في تشكيل العجينة، ثم رصيها في صينية وضعيها دخل الفرن الساخن، ثم اتركيها لمدة نصف ساعة على درجة حرارة هادئة. ضعي الاكلير بعد أن ينضج جانبا، حتى يهدأ ويسهل عليك حشوه. اخلطي قشر الليمون مع مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيهم على النار حتى يصلوا إلى مرحلة الغليان. ضيفي النشا إلى صفار البيض، والسكر، ثم اخفقي عن جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يمتزجوا. اسكبي خليط قشر الليمون إلى خليط صفار البيض بشكل تدريجي، ثم قلبيهم بهدوء بالمضرب اليدوي، حتى يختلطوا. ضعي الخليط السابق في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار حرارتها ١٨٠ درجة مئوية، ثم قلبيه باستمرار حتى تحصلي على خليط قوامه كثيف. اطفئي النار على خليط قشر الليمون، ثم اتركيه يهدأ قليلا، ثم ضيفي إليه مقدار الفانيلا، والزبدة، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض، ثم ضعي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة. قومي بحشو الاكلير بخليط قشر الليمون، ثم اتركيه جانبا. اسكبي الكريمة المخفوقة في وعاء حراري، ثم ضعيها على النار لمدة خمس دقائق، ثم ضيفي إليها الشكولاتة وقلبيهم حتى تذوب تماما. اتركي خليط الشكولاتة جانبا حتى يبرد، ثم زيني به الاكلير الفرنسي حتى يصبح جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة حضري الاكلير الفرنسي الاصلي بكوب دقيق هتعملي 30 قطعة اكلير - ثقفني

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