البامية في الخلاط فكره اغلى من الذهب لو جربتيها مش هتبطلى تعمليها هتبهرك

يحتاج أفراد الأسرة إلى التنوع في الأكلات حتى لا يملون من نفس الأطعمة، لذلك تحرص الأمهات على طهي الأكلات المختلفة والأكثر شهية ولذيذة، وتعتبر البامية من الأطعمة المميزة عند الكثير ويفضلون تناولها بشكل معتاد، وخاصة البامية الويكا التي يعود أصل ظهورها إلى محافظات الصعيد ،لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها مثل المطاعم وبنفس التكات السرية التي تقوم المطاعم بطهيها، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل البامية الويكا بنفس طريقة المطاعم.

مكونات عمل البامية في الخلاط

تقدم البامية الويكا على سفرة بيوت الصعيد بشكل دائم، لذلك عند قيام البعض بتذوق طعمها يقبلون على طلبها من الأمهات لتحضيرها، فهي مختلفة عن طريقة تحضير البامية العادية، لذا عند تذوقها تجد لذة مختلفة عن باقي الخضروات المطهية بالصلصة، ويمكنك تحضيرها سيدتي داخل مطبخ منزلك من خلال توفير المكونات التالية.

نصف كيلو من البامية كبيرة الحجم.

ربع كيلو لحمة قطع.

مكعبات دجاج.

سمن.

ثوم وبصل مفرومين.

ملح وفلفل أسود.

شطة حسب الرغبة.

كزبرة مفرومة وفلفل مفروم.

طريقة تحضير وصفة البامية في الخلاط

لا تختلف طريقة طهي البامية الويكا عن البامية العادية سوي في عدة تكات سرية، ولكن تختلف في المذاق، سوف نوضح لكم طريقة عمل البامية الويكا في المنزل في أقل خطوات وبنفس تكات المطاعم.