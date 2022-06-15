نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البامية في الخلاط فكره اغلى من الذهب لو جربتيها مش هتبطلى تعمليها هتبهرك في المقال التالي
يحتاج أفراد الأسرة إلى التنوع في الأكلات حتى لا يملون من نفس الأطعمة، لذلك تحرص الأمهات على طهي الأكلات المختلفة والأكثر شهية ولذيذة، وتعتبر البامية من الأطعمة المميزة عند الكثير ويفضلون تناولها بشكل معتاد، وخاصة البامية الويكا التي يعود أصل ظهورها إلى محافظات الصعيد ،لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها مثل المطاعم وبنفس التكات السرية التي تقوم المطاعم بطهيها، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل البامية الويكا بنفس طريقة المطاعم.
مكونات عمل البامية في الخلاط
تقدم البامية الويكا على سفرة بيوت الصعيد بشكل دائم، لذلك عند قيام البعض بتذوق طعمها يقبلون على طلبها من الأمهات لتحضيرها، فهي مختلفة عن طريقة تحضير البامية العادية، لذا عند تذوقها تجد لذة مختلفة عن باقي الخضروات المطهية بالصلصة، ويمكنك تحضيرها سيدتي داخل مطبخ منزلك من خلال توفير المكونات التالية.
- نصف كيلو من البامية كبيرة الحجم.
- ربع كيلو لحمة قطع.
- مكعبات دجاج.
- سمن.
- ثوم وبصل مفرومين.
- ملح وفلفل أسود.
- شطة حسب الرغبة.
- كزبرة مفرومة وفلفل مفروم.
طريقة تحضير وصفة البامية في الخلاط
لا تختلف طريقة طهي البامية الويكا عن البامية العادية سوي في عدة تكات سرية، ولكن تختلف في المذاق، سوف نوضح لكم طريقة عمل البامية الويكا في المنزل في أقل خطوات وبنفس تكات المطاعم.
- أولاً يتم وضع اللحم في إناء معدني على النار وإضافة ملعقتين من السمن والثوم والبصل المفرومين مع كمية من الملح والفلفل الأسود.
- نستمر في تقليب اللحم حتى تتبخر الماء من اللحم وبعدها يتم إضافة كمية من الماء مع وضع مكعبات الدجاج.
- نترك اللحم على النار حتي ينضج تماماً.
- يتم غسل البامية جيداً وتجفيفها وتقطيعها إلى عدة شرائح.
- بعد الإنتهاء من نضج اللحم يتم إضافة البامية إلى الشوربة.
- نقوم بوضع كمية من الثوم المفروم والكزبرة المفرومة في طاسة مع ملعقة من السمن ونستمر في التقليب حتى يصبح لون الخليط ذهبي.
- نضيف خلطة الثوم والكزبرة إلى البامية مع إضافة كمية من الملح والفلفل الأسود حتي يصبح المذاق مقبول.
- نترك البامية على النار حتى تنضج وتصبح ذات قوام متماسك
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