نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني اعملي خلطة الفازلين وزيت جونسون لتفتيح البشرة من أول استعمال في المقال التالي
تعد خلطة الفازلين وزيت جونسون من الخلطات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج بدون أي عيوب في البشرة، كما أن هناك الكثير من الفتيات والسيدات يبحثون عن طرق بسيطة وسهلة للحصول على بشرة نقية وبيضاء خالية من العيوب، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير هذه الخلطة بسهولة في المنزل دون الحاجة لشراء كريمات باهظة الثمن، كما تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الفازلين وماء الورد وزيت جونسون ويعرف عن زيت جونسون بفوائده الكثيرة للبشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الفازلين وزيت جونسون لتفتيح البشرة بشكل مضمون.
فوائد زيت جونسون للبشرة
هناك عدة فوائد لزيت جونسون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يعطي البشرة الرطوبة وينقي البشرة ويجعلها خالية من العيوب.
- يستخدم لإزالة بقايا المكياج بطريقة طبيعية كما يمنع جفاف البشرة.
- يساعد على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ مع عدم تعرض البشرة لأشعة الشمس.
- يمنع ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد لأنه يعمل على ملأها.
مكونات عمل خلطة الفازلين وزيت جونسون
للحصول على بياض كالثلج يجب توافر بعض المكونات البسيطة لتحضير خلطة الفازلين وزيت جونسون الرهيبة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ملعقتان من الفازلين الطبي.
- القليل من ماء الورد.
- ٣ ملاعق من زيت جونسون.
خطوات الإعداد والتحضير
لتحضير خلطة الفازلين وزيت جونسون الرهيبة للتفتيح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بناء نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط القليل من ماء الورد مع ملعقتان من الفازلين الطبي ونقلبهم جيداً حتى يمتزج الخليط.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ٣ ملاعق من زيت جونسون ونستمر بالتقليب حتى نحصل على خليط متجانس.
طريقة الاستخدام
سوف نقدم طريقة استخدام سهلة لتطبيق خلطة الفازلين وزيت جونسون هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نقوم بغسل البشرة جيداً باستخدام الماء الفاتر للتخلص من أي شوائب أو أتربة.
- بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق، ثم نغسله بالماء الفاتر.
- نقوم بتكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نتيجة سحرية ومضمونة.
- وبهذا نكون قدمنا أفضل خلطة لتفتيح البشرة بزيت جونسون والفازلين لأحلى متابعين.
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