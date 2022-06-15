نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حواوشي الغلابة بدون لحمة أحلي أكله وأوفر سعر حواوشي المكرونة وصفة رهيبة هتعمليها كل يوم في المقال التالي
التجديد في مائدة الطعام أصبح عبئًا يحمل الأمهات وقت وجهد في التفكير ويعتبر الحواوشى من أبرز الأكلات التي يقبل الأبناء سواء كبار أو صغار على تناولها نظرًا لمذاقها الشهي، ولكن نظرا لظروف غلاء اللحوم نستبدل اللحمة المفرومة بالمكرونه ولكن دون تغيير ف الطعم الشهي للحواوشى واليوم نقدم لكِ طريقة عمل الحواوشى.
هناك الكثير من عشاق المعكرونة حول العالم لدرجة أن معظم المطاعم تعاملها كأحد الأطباق الرئيسية في القائمة. على سبيل المثال ، في متاجر ألكشري ستجد نكهات مختلفة من أطباق الباستا المقبولة من قبل الكثيرين ، بينما تقدم المطاعم الأخرى أكثر من طريقة ، سواء كانت صلصة حمراء ، أو صلصة بيضاء ، أو حتى مأكولات بحرية ، أو جمبري.
طريقة عمل حواوشي المكرونة
من العجيب حقًا معرفة طريقة أخرى تساعدك على صنع أرغفة الحواوشى دون استخدام لحم مفروم، أما عن التفاصيل فهي كالتالي:
المكونات:
- كيس مكرونه اسباجتى
- بصلة كبيرة الحجم
- 1 طماطم كبيره
- 2 قرن فلفل رومى
- قرن فلفل حامى أحمر/أخضر
- ملح
- فلفل أسود
- توم باودر
- بصل باودر
- بابريكا
- لون احمر
- بهارات
- بقدونس حسب رغبتك
- خبز بلدى
- زيت
طريقة التحضير:
- نقوم بسلق المكرونه ف الماء المغلي حتى تمام الطهي.
- نقوم بوضع البصل و الطماطم و الفلفل الرومي و الفلفل الحامي في الكبه ونقوم بفرمهم جيدا .
- نقوم بإضافة المكرونه في المفرمة حتى يتم فرمها.
- نقوم بإضافة البهارات و الملح و الفلفل و توم باودر و بصل باودر و البابريكا و اللون الاحمر و البقدونس للخليط السابق و نقوم بالعجن جيدا حتى يصبح متجانس تماما.
- نقوم بتقسيمه إلى كرات بنفس عدد الخبز البلدي.
- كما نقوم بفرد كل كورة من المزيج داخل الخبز.
- فيما بعد تحتاج أن نضع قليل من الزيت في طاسه القلى و
- كما أنه الخطوة التالية هي أن نقوم بتقليب الخبز حتى يتم تحميره و يصبح مقرمش من الخارج و هش من الداخل.
- و مما سبق نكون قد وضحنا طريقة عمل أكثر الأكلات المصرية شعبيةً وانتشارًا ولكن بطريقة مختلفة ومبتكره ولذيذة والتى سوف تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة صغيرها و كبيرها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حواوشي الغلابة بدون لحمة أحلي أكله وأوفر سعر حواوشي المكرونة وصفة رهيبة هتعمليها كل يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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