حواوشي الغلابة بدون لحمة أحلي أكله وأوفر سعر حواوشي المكرونة وصفة رهيبة هتعمليها كل يوم

التجديد في مائدة الطعام أصبح عبئًا يحمل الأمهات وقت وجهد في التفكير ويعتبر الحواوشى من أبرز الأكلات التي يقبل الأبناء سواء كبار أو صغار على تناولها نظرًا لمذاقها الشهي، ولكن نظرا لظروف غلاء اللحوم نستبدل اللحمة المفرومة بالمكرونه ولكن دون تغيير ف الطعم الشهي للحواوشى واليوم نقدم لكِ طريقة عمل الحواوشى.

هناك الكثير من عشاق المعكرونة حول العالم لدرجة أن معظم المطاعم تعاملها كأحد الأطباق الرئيسية في القائمة. على سبيل المثال ، في متاجر ألكشري ستجد نكهات مختلفة من أطباق الباستا المقبولة من قبل الكثيرين ، بينما تقدم المطاعم الأخرى أكثر من طريقة ، سواء كانت صلصة حمراء ، أو صلصة بيضاء ، أو حتى مأكولات بحرية ، أو جمبري.

طريقة عمل حواوشي المكرونة

من العجيب حقًا معرفة طريقة أخرى تساعدك على صنع أرغفة الحواوشى دون استخدام لحم مفروم، أما عن التفاصيل فهي كالتالي:

المكونات:

كيس مكرونه اسباجتى

بصلة كبيرة الحجم

1 طماطم كبيره

2 قرن فلفل رومى

قرن فلفل حامى أحمر/أخضر

ملح

فلفل أسود

توم باودر

بصل باودر

بابريكا

لون احمر

بهارات

بقدونس حسب رغبتك

خبز بلدى

زيت

طريقة التحضير: