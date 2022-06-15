بداخل بيتك كنز لن تتخيلي أهمية قشور البطيخ أغلي من الذهب

لبطيخ من الفواكه التي توجد في فصل الصيف بشكل كبير ويعشقه الجميع الكبار والصغار وأيضاً للبطيخ الكثير من الفوائد، حيث أن البطيخ يقوم بمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والألياف المهمة جداً لجسم الإنسان، وأيضاً من أهم الأشياء التي تستخدم لمدرات البول ويساعد في التخلص من الأملاح ويساعد أيضاً في إنقاص الوزن وذلك لأنه يعطي الجسم أحساس بالشبع.

كنز في بيتك داخل قشور البطيخ أغلي من الذهب وانتي بترميه تعالي أقولك تعملي بيه أيه مش هتخطر على بالك

توجد الكثير من الفوائد التي توجد في قشر البطيخ على الرغم من أننا نقوم برميها، وسوف نتعرف على طريقة سهلة نستفيد بها من قشر البطيخ وهذه الطريقة هي:

نقوم أولاً بتقطيع قشر البطيخ إلى قطع حجمها صغير جداً، وبعد ذلك نتركها فترة في الشمس.

ونترك قشر البطيخ لي الشمس حتى يجف بشكل كامل وبعد ذلك نقوم بطحنه بشكل جيد.

ونقوم بتناول معلقة صغيرة من بودرة قشر البطيخ بشكل يومي في الصباح.

وذلك حتى نستفيد من الفيتامينات والمعادن التي توجد في قشر البطيخ.

وصفة خليط قشر البطيخ

توجد طريقة أخرى من الممكن إعدادها للاستفادة من المعادن والفيتامينات التي توجد في قشر البطيخ وخصوصاً البطيخ الذي يوجد في فصل الصيف، وهذه الطريقة عبارة عن:

أولاً نقوم بوضع ماء على النار ونقطع فيه قشر البطيخ إلى قطع صغيرة جداً.

وبعد ذلك نقوم بالاستمرار في تقليب الخليط الموجود على النار حتى يتجانس تماماً.

ويجب القيام بتناول معلقة واحدة صغيرة من الخليط بشكل يومي.

فوائد قشر البطيخ

يوجد فوائد كثيرة جداً لقشر البطيخ ويجب الاستفادة منها بدلاً من القيام بإلقاء القشر في القمامة، ومن ضمن هذه الفوائد ما يلى: