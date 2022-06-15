لن تتخيلي نقص هذا الفيتامين يتسبب في ظهور علامات ضرر عصبي

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عمر شويل - جدة يعتبر نقص وجود فيتامين B12 في الجسم أمر منتشر بشكل كبير ويصيب الإنسان بالتعب الشديد وأيضاً حالة المزاجية تكون متقلبة ويصاب بصعوبة في التنفس وتكون ضربات قلبة سريعة جداً وفي أغلب الوقت يصاب بفقدان الذاكرة، ويعتبر فيتامين B12 هو من أهم العناصر الغذائية التي توجد في الكثير من الأطعمة ومن الممكن أيضاً أن يتوفر على شكل مكمل غذائي.

نقص هذا الفيتامين يتسبب في ظهور علامات ضرر عصبي

يتحكم فيتامين B12 في الكثير من الأجزاء في جسم الإنسان، حيث لا يقوم بتعزيز طاقة الجسم أو زيادة التمثيل الغذائي فقط بل أنه يعمل على تطوير الخلايا التي توجد في المخ والأعصاب، وأيضاً يساعد في تسهيل عملية إنتاج الحمض النووي.

إذا كان الشخص لا يتناول الطعام المفيد والذي يحتوي على الفيتامين فهو أكثر عرضه للإصابة بهذه الأمراض.

الأشخاص من سن الستين عام وفيما فوق هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الناتجة عن نقص فيتامين B12، وذلك بسبب نقص في إفراز ما يكفي من الحمض الموجود في المعدة لامتصاص الفيتامين بشكل جيد وصحيح.

عناصر غذائية تحتوي على فيتامين B12

توجد مجموعة من الأغذية تحتوي على هذا الفيتامين وإذا كان الشخص يريد أن ترتفع نسبة وجوده في الجسم فيجب تناول هذه الأغذية، والأغدية عبارة عن:

يوجد في اللبن.

يحتوي البيض على كمية كبيرة من الفيتامين.

الزبادي الطبيعية غنية بفيتامين B12.

الأسماك الدهنية بها الكثير من الفيتامينات.

اللحوم الحمراء تحتوي على فيتامين B12.

وأيضاً يوجد الفيتامين في الرخويات.

ومن الممكن أخذ الفيتامين من الحبوب المدعمة.

علامات تدل على نقص فيتامين B12

توجد مجموعة من العلامات التي تدل على نقص في وجود فيتامين B12 ومن أشهر هذه العلامات هي: