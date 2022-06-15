أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيك حضريها في 10 دقائق كيكة الحلة بدون فرن، يمكنك عمل اشهي كيك لأبنائك وبدون أي مجهود أو وقت وبمكونات سهلة وبسيطة متوفرة في مطبخكِ دائما، في وصفتنا الرائعة في حالة عدم توافر فرن او تريدين عملها بسرعة فإليك البديل في مطبخك كيك الحلة بدون فرن.

طريقة عمل كعكة متفتتة بدون فرن هي إحدى تلك الوصفات الغريبة لأنها غير عادية لأنها تحضر من فوق نار الموقد ولا تستغرق وقتًا ومذاقها رائعًا مثل كعكة إسفنجية إنها واحدة من أكثر الابتكارات والتجارب أطعمة مثل البرتقال والفراولة بالإضافة إلى حشوات الفاكهة أو الكريمة يمكنك تحضير كعكات لمناسبات مختلفة “فطائر” لأعياد الميلاد.

مكونات كيك الحلة بدون فرن

المُبتكر والجديد في وصفتنا أن يمكنك عملها بدون فرن بإستخدام الحلة وهذا ما يجعلها لا تأخذ الكثير من الوقت وإليك المكونات:

3 كوب دقيق

1 كوب زيت

بالإضافة إلى أنه نحتاج إلى 1 كوب حليب

2 ملعقة بيكنج بودر

1 كوب سكر

تحتاج إلى حوالي 5 بيض

خل

زبدة

2 ملعقة فانيليا

خطوات تحضير كيك الحلة بدون فرن

حيث أنه الخطوة الأولى هي عزيزتي وعاءين، في واحد منهم أضيفي جميع المكونات الجافة مع القليب وتمام التجانس مثل الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا.

كما يمكنك نَخل الدقيق لضمان خلوه من أي شوائب، وفي الوعاء الأخر ضعي المكونات السائلة الحليب والزبدة والزيت والسكر والبيض.

حيث أنه ثم أضيفي الخليطين على بعض ببطء قومي بوضع المكونات الجافة تدريجيا مع التقليب المستمر لضمان تمام التجانس.

ويمكنك استخدام المضرب الكهربائي لسرعة تجانس المكونات والآن ضعي الخليط في الحلة.

كما أنه فيما بعد تأكدي أنها بغطاء مُحكم الغلق ويمكن أن تضعي ورق ألومنيوم لضمان سد أي ثغور تعمل على إخراج البخار من الحلة، قومي بوضعها علي نار هادئة جداً لمدة 40 دقيقة.

وإليك نصيحة لجعل الكيك الخاص بك ناجح ولنتيجة مُبهرة إذا أردتِ حقاً تسويتها بدون فرن تأكدي من نَخل كافة المكونات الجافة أكثر من مرة وهذه الخطوة تجعل الهواء يتخلل داخل المكونات وتصبح إسفنجية هشه وطرية يتعشقها عائلتك وأبنائك.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

كوب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب وربع من الحليب.

كوب إلا ربع من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 بيضات.

الطريقة هي:

شغل الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

نأخذ وعاء ونضيف الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح ونخلط جميع المكونات جيدا.

في وعاء آخر نخفق البيض مع السكر ومستخلص الفانيليا بالخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

أضيفي الزبدة واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات.

باستخدام خفاقة بدل تدريجياً إضافة خليط الدقيق والحليب حتى نحصل على خليط الكيك.

خذ صينية مدهونة بالزبدة والدقيق.

يُسكب مزيج الكيك في صينية ويوضع في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى تنضج الكعكة.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالشوكولاتة

كوب ونصف كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة اللينة.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير: