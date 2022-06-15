طريقة عمل مخلل الخيار بطعم أحلى من بتاع المحلات مقرمش ولذيذ

يعد مخلل الخيار من أنواع المخللات اللذيذة، والتى يفضلها الكثير من الناس ونظراً لأنه موسمه فعليكى القيام بتخلليه فى المنزل وذلك للإستفادة من فوائده الكثيرة، وأيضاً يجعلك تستمتعين بطعمه المقرمش اللذيذ ويكون مضمون لأنه يتم عمله فى المنزل بمكونات ونظافة مضمونة، كما انه من أنواع المقبلات الشهية التى تفتح الشهية كويس على الأكل، لذا سوف نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني الإخباري على مكونات وطريقة تحضير مخلل الخيار المقرمش فى المنزل بالتفصيل.

مكونات مخلل الخيار المقرمش

١/٢ كيلو من الخيار.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من الماء.

٤ فص من الثوم.

ملعقة صغيرة من بذور الشبت.

ورق غار.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجفف.

كوب من خل التفاح الطبيعي.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

قومى بشراء خيار يكون حجمه صغير بكون شكله حلو قوى فى التقديم ولا يستغرق وقت كبير فى التخليل. نقوم بغسل خيار جيداً بالماء الجاري وذلك للتخلص من أى أتربة أو مبيدات زراعية. ثم نقوم بتقطيع أى أجزاء لاصقة فى الثمار من الجذور أو الزهور. نصفيه جيداً من الماء ثم نقطعه اذا كان حجمه كبير إلى شرائح بالطول حتى يسهل تشربه للسائل ويستوي بسرعة. ثم نقوم بإحضار برطمان نظيف ونهرس فصوص الثوم ونضعها فى البرطمان ونضيف عليها الفلفل الأحمر والشبت وأوراق الغار. بعد ذلك نضيف الملح على كوب الماء ونقلبهم جيداً حتى يذوب تماماً. فى حلة مناسبة نضع الماء مع كوب من خل التفاح ونضعهم على النار مع التقليب حتى يغلي. ثم نرفعه من على النار ثم نسكبه فى البرطمان على المكونات السابق وضعها ونقلب حتى يمتزجوا تماماً. بعد ان يبرد الماء شوية نقوم بوضع الخيار فى البرطمان مع التأكد أن الماء يغطيه كويس. نغطيه جيداً ثم نتركه جانباً حتى ينضج أو يمكنك وضعه داخل الثلاجة لمدة من يومين إلى أربعة أيام وبعد ذلك يصبح جاهز للتقديم بطعم وقرمشة لذيذة بجانب الأكلات المختلفة وبالف صحة وعافية.

فوائد الثوم

يحتوي الثوم على فوائد كثيرة مفيدة جداً لصحة الجسم وسنذكر منها الآتي:

يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم. يزيد من إنتاج اكسيد النيتريك فى الأوعية الدموية ويعمل على توسيعها والحد من الجلطات. يحارب الكثير من أنواع الجراثيم والفيروسات والعدوى الفطرية. يساعد فى معالجة الزكام بسرعة. يحتوى على مضادات الأكسدة التى تقوى جهاز المناعة فى الجسم.

فوائد الخيار للجسم

يعد الخيار من الثمار التى لها فوائد صحية متعددة للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: