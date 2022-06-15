هل سمعتي من قبل عن تنعيم الشعر قبل النوم؟ الطريقة الأسرع والمكتشفة بطريقة علمية لنمو وتكثيف الشعر

الشعر الناعم المسترسل من أنواع الشعر المفضلة عند الجميع الرجال وكذلك النساء، ولهذا فهو مطلب الجميع ويبحثون عن طرق لجعل شعرهم ناعم ليس به تجاعيد، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تحضير الكثير من الوصفات الطبيعية ووضعها على كافة أجزاء الشعر بشكل مستمر حتى يستفيد الشعر من العناصر الغذائية الموجودة في المكونات الطبيعية للوصفات، وأغلب تلك الوصفات تكون عبارة عن أنواع مختلفة من الزيوت الطبيعية التي لا تسبب أي ضرر على فروة الرأس وبصيلة الشعر حتى بعد تكرار الاستخدام مرات عديدة.

وصفة زيت الزيتون وخليط من الزيوت الأخرى

زيت الزيتون له دور كبير في علاج الشعر وخاصةً الجاف، فهو من الزيوت التي تساعد في ترطيب الشعر، ويتم تحضير خليط الزيوت الطبيعية كما يلي:

المكونات:

زيت جوز الهند.

زيت لوز.

زيت خروع.

زيت جوجوبا.

زيت ذرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

يجب أولاً تدفئة كافة أنواع الزيوت وخلطها مع بعضها جيدًا ثم وضعها على فروة الرأس. بعد ذلك نضع كمية مناسبة من الزيوت يتم تحديدها تبعاً لطول الشعر وكثافته أيضاً. ضرورة تدليك الشعر بخليط الزيوت الدافئ عدة دقائق. ثم نضع فوطة رطبة مبللة بماء ساخن على الشعر لمدة ساعة إلا ربع، وبعدها نغسل الشعر بالشامبو المناسب.

بعد غسل هذا الماسك من على الشعر سوف نلاحظ أن الشعر أصبح رطبًا ولامع ولكن يجب استخدام هذه الوصفة لفترة زمنية طويلة بشكل مستمر كل يوم.

وصفة الجيلاتين الحيواني لتنعيم الشعر

نجد أن مادة الجيلاتين الحيواني تتميز بحفظها على بصيلة الشعر عن طريق تغليفها لها، حيث يعتبر من المصادر الأساسية الغنية بالبروتين الطبيعي ويمنح الشعر ترطيب قومي ولمعان، أما بالنسبة لطريقة تحضير وصفة الشعر بالجيلاتين تكون كما يلي:

المكونات:

مقدار ملعقة جيلاتين حيواني كبيرة.

مقدار كوب ماء دافئ كبير.

ملعقة صغيرة خل تفاح.

عدد ٦ قطرات من أي نوع زيت من الزيوت العطرية.

طريقة التحضير والاستخدام: