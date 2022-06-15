فكرة عبقرية لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق بدون تعب

المحشي من الأكلات اللذيذة التي يجتمع عليها الأهل والاحباب في أكلها، ويعد محشي الباذنجان والكوسة من الأكلات الشعبية المصرية المفضلة والتي يتم تحضيرها في العزومات والافراح، فهي أكله يتم عملها بشكل كثيف في فصل الشتاء لأنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة التي تعمل على التدفئة، ولكن الكثير من السيدات يجدن صعوبة بالغة في التخلص من قلب الخضار المقرر حشوه خاصة السيدات العاملات الذي يعد تقوير الكوسا والباذنجان مضيعة كبيرة للوقت لذا خلال مقالنا اليوم نحاول شرح طريقة سريعة تمكن ربة البيت من أعداد كبيرة بسرعة الصاروخ.

طريقة تقوير الباذنجان والكوسة بالمقوار

فيما يلي عدة طرق يتم اختيار المناسب منها ليتم تطبيقه:

يتم الضغط على الباذنجان ومحاولة تطريه لكي يسهل تقشيره بالمقوار العادي، والكوسا سيتم تقويرها بمنتهى الحذر خوفا من أن يتم كسرها وقبل أن يتم تقوير الكوسا يتم تقشيرها بالمقوار العادى من الخارج حتى يكون شكلها جميل.

طريقة تقوير الباذنجان والكوسا بالقطاع الدوارة

تدخل رأس القطاعه في الباذنجان والكوسا ثم نلف المقوار بهدوء حتى نهايتها ثم سحب عكس الاتجاه وإخراجه بالفضلات الكوسا والباذنجان، وبذلك قد تم تقوير الباذنجان والكوسا بكل سهولة.