نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق بدون تعب في المقال التالي
المحشي من الأكلات اللذيذة التي يجتمع عليها الأهل والاحباب في أكلها، ويعد محشي الباذنجان والكوسة من الأكلات الشعبية المصرية المفضلة والتي يتم تحضيرها في العزومات والافراح، فهي أكله يتم عملها بشكل كثيف في فصل الشتاء لأنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة التي تعمل على التدفئة، ولكن الكثير من السيدات يجدن صعوبة بالغة في التخلص من قلب الخضار المقرر حشوه خاصة السيدات العاملات الذي يعد تقوير الكوسا والباذنجان مضيعة كبيرة للوقت لذا خلال مقالنا اليوم نحاول شرح طريقة سريعة تمكن ربة البيت من أعداد كبيرة بسرعة الصاروخ.
طريقة تقوير الباذنجان والكوسة بالمقوار
فيما يلي عدة طرق يتم اختيار المناسب منها ليتم تطبيقه:
- يتم الضغط على الباذنجان ومحاولة تطريه لكي يسهل تقشيره بالمقوار العادي، والكوسا سيتم تقويرها بمنتهى الحذر خوفا من أن يتم كسرها وقبل أن يتم تقوير الكوسا يتم تقشيرها بالمقوار العادى من الخارج حتى يكون شكلها جميل.
طريقة تقوير الباذنجان والكوسا بالقطاع الدوارة
تدخل رأس القطاعه في الباذنجان والكوسا ثم نلف المقوار بهدوء حتى نهايتها ثم سحب عكس الاتجاه وإخراجه بالفضلات الكوسا والباذنجان، وبذلك قد تم تقوير الباذنجان والكوسا بكل سهولة.
- استخدام المضرب الكهربائي في تقوير الكوسة والباذنجان
- تعد من أسرع طرق تقوير الباذنجان هي استخدام مضرب البيض الكهربائي ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
- يتم وضع قطعة العجن الرفيعة المموجة في مضرب البيض الكهربائي والتأكد من تثبيتها جيدًا.
- يتم تثبيت الثمار سواء الكوسة أو الباذنجان جيدًا للتحكم بحركة المضرب بها.
- إدخال حرف المضرب في ثمرة الخضار وتثبيتها.
تشغيل المضرب الكهربائي على أبطأ سرعة.
- تجد أن الحشو داخل الثمرة يخرج منها ويتفتت.
يمكن تكميل عملية التقوير بالمقوار العادي سريعًا.
- إعداد الباذنجان والكوسه للطهي
- يغسل الباذنجان والكوسة جيدًا بعد التقوير.
- تحضير خلطة الأرز لحشو الخضار بها.
- تؤخذ كمية مناسبة لوضعها داخل الخضار.
لا يتم ملء الخضار تمامً وذلك لترك مساحة
- لتسوية وزيادة حجم الأرز.
يرص الخضار بشكل عمودي داخل الإناء.
- تضاف إليه الشوربة ويوضع على نار متوسطة حتى الغليان.
- بعد الغليان يتم وضع الإناء على نار هادئة حتى يتم التأكد من التسوية.
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