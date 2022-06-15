طريقة عمل الاكلير بحشوات مختلفة مثل المحلات التجارية

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تعد حلوى الأكلير من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الجميع وذلك لأنها تتميز بمذاق رائع كما أنها شهية فهى دسمة أيضا، ويمكن تناولها بأطعمة مختلفة حسب الرغبه فيمكن تناولها بالكاسترد والشوكولاته ويمكن أن تقدم بجانب الشاى أو أى مشروبات أخرى ساخنة لأنه يقدم وهو بارد وسوف نقوم بذكر طريقة تحضير الأكلير بالمنزل بدل من شراؤها من المحلات التجارية الخاصة. مكونات عمل الأكلير: 1 كوب دقيق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب ماء.

1 إصبع زبدة.

ربع كوب سكر.

4 حبات بيض.

1 صفار بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب كاسترد أو فراولة أو شيكولاتة حسب المفضل.

شيكولاتة سايحة لتزيين الأكلير. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء وننخل الدقيق به وثم نضع الملح ويقلب. نقوم بوضع 1 كوب من الماء فى وعاء وعليه الزبدة والسكر، ونقلبهم ونتركهم على النار حتى يذوب المزيج والزبدة. نقوم بعد ذلك بإضافة الدقيق على خليط الماء ونقلبه جيداً حتى يكون مزيج سائل ليس به كتل، وبعد ذلك نقوم بوضع الوعاء على النار ويقلب لمدة لا تقل عن 2 دقيقة. ثم بعد ذلك نقوم بوضع البيض واحدة تلو الأخرى مع الإستمرار بالخفق وبعد ذلك نقوم بوضعها داخل كيس الحلوى. نقوم بإحضار صينية ونضع بها زبدة ويمكن إحضار صينية تكون شكلها مستطيلة حتى تأخذ أكثر عدد ممكن. نقوم بالضغط على كيس الحلوى لتشكيل أصابع الأكلير ووضعها فى الصينية ونقوم برصهم بعيداً عن بعض. بعد الإنتهاء من تشكيل الأكلير نقوم بوضع الصينية فى الفرن على درجة حرارة 200° لمدة لا تقل عن 10 دقائق، وثم نقوم بتقليل درجة حرارة الفرن تكون على 180° ونتركها لمدة لا تقل عن 25° وأيضا مع ملاحظة الأكلير من وقت لآخر حتى يكون لونه بنى. وبعد ذلك نقوم بإخراجه من الفرن ونتركه حتى يبرد وبعد ذلك نقوم بفتحه من الجنب مثل الفينو وحشوه بالكاسترد أو الشيكولاته حسب الرغبة. ونحضر الشيكولاته المذابة ونزيين بها سطح الأكلير. مكونات عمل حشوة الأكلير بالشيكولاتة: 2 كوب لبن.

نص كوب سكر.

ثلث كوب كاكاو.

4 ملعقة صغيرة نشا.

2 صفار بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة صغيرة ملح. طريقة التحضير: نقوم بوضع اللبن والسكر والكاكاو والنشا وصفار البيض والملح ونقوم بمزجهم مع بعضهم جيداً حتى نلاحظ أن قد تم إخفاء النشا والكاكاو وسط المكونات. نقوم بوضع المزيج على النار مع الإستمرار فى التقليب، وعندما نلاحظ أنه قد بدأ بالثقل ويغلى نقوم بإضافة الفانيليا ونقلبها. نقوم بعد ذلك بإضافة الخليط فى وعاء آخر ونتركه يبرد لمدة لا تقل عن 2 ساعة. نصائح لعمل أكلير مثل المحلات: عند البدء بالعمل نقوم بنخل الدقيق جيداً حتى لا يكون به أي شوائب أو يتكتل. من الأفضل أن يكون البيض خارج الثلاجة ويكون بدرجة حرارة الغرفة حتى يكون جيد. يقلب المزيج من وقت لآخر حتى لا يتكتل. يجب أن تكون العجينة باردة عند إضافة البيض بها حتى لا يحدث أي كتل بالعجين. يمكن وضع 2 ملعقة كبيرة مربى أو أي حشو أخرى حسب الرغبة لتعطى مذاق رائع. عمر شويل - جدة طريقة عمل الاكلير بحشوات مختلفة مثل المحلات التجارية - ثقفني

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