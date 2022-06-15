نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات سهلة وبسيطة طريقة عمل الكريب الحادق في المنزل طريقة حشوة الكريب في المقال التالي
طريقة عمل الكريب الكريب يعتبر من أحد المعجنات التي تنتشر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث انها من الاكلات سريعة التحضير وذات مذاق مميز وشهي كما انها منتشره بشكل كبير من المحلات و المفضلة عند جميع الأفراد من الأسرة لذلك فإن الأطفال يعشقون الكريب الذي يمكن من خلاله تقديم وجبة غذائية للطفل وإدخال الخضروات بها، كما إن الكريب ينقسم إلى النوع الحادق والنوع الحلو تتعدد حشواته، لذلك سوف نقدم طريقة عمل عجينة الكريب والحشوه في عشر دقائق بشكل أمن وسريع وسهل ومثل المحلات تماما من خلال موقع ثقفني.
طريقة عمل الكريب
طريقة التحضير
يمكنك تقديم وجبة الكريب من خلال اتباع الوصفة والخطوات التالية وللحصول علي وصفة سهلة يمكن تحضيرها في المنزل عن طريق المكونات التالية
- كوب ونصف من الدقيق الفاخر.
- كوب من اللبن.
- بيضة واحدة
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ملعقة صغيرة من الثوم
طريقة تحضير الكريب
- احضري وعاء وضعي به مقدار الدقيق واللبن
- ثم قلبيه جيدا وضيفي إليها البيضة واستمروا في التقريب حتى تتداخل المكونات ثم اضيفي ملعقة من الملح والفلفل الاسود ونستمر في التقليب
- ثم بعد ذلك ضعي الخليط في الخلاط او الكبة حتى يصبح سلس القوام.
- وبعد ذلك احضري صينية من التفاؤل وضعيها على أعمال حتى تسخن
- وقومي بصب مقدار نصف كوب من الخليط سوف يتم فردها في المقلاة
- وانتظر قليلا حتى تأخذ اللون الذهبي ثم اقلبيها على الوجه الآخر
- وبعد ذلك ضعيها جانبا وصبي مقدار آخر من الخليط حتى ينتهي سوف تكون عندك كميه.
مكونات الحشوة
- لحم مفروم وناعم
- بصلة مفرومة صغيرة
- ملعقة صغيرة من الملح
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ملعقة كبيرة من الشطة حسب الرغبة
طريقة تحضير حشوة الكريب
قومي بإحضار وعاء ثم قومي بتقطيع اللحم المفروم ثم اضيفي معه البصل واستمري في التقليب حتى نضوج اللحم وتاخذ البصلة اللون الأصفر الذهبي.
- وبعد ذلك قومي بوضع مقدار الملح والفلفل الأسود واستمر في التقليب وضعي الشطة حسب رغبته
- ثم قومي بوضع الخليط في الكريب ويقدم ملفوف على شكل مستطيل أو يمكن تقديمه على شكل مثلث ثم ضعيف في الصينيه
- واضغطي عليه حتى يأخذ لون احمر سوف يصبح مثل المحلات ويقدم معه انواع مخللات مختلفة.
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