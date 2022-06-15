خبز السمسم بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز هش وخفيف وصحي

خبز السمسم ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنه هش وخفيف على المعدة، ويقدم على وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضا، نظرا لاحتوائه على حبة البركة المعروف بفوائدها الصحية، والسمسم الغني بالألياف والزيوت الطبيعية، كما أنه يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الإنسان، كما أن طريقة تحضيره سهلة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه في المنزل لأفراد أسرتهم لما له من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة فطائر الجبن بالسمسم والاستمتاع بمذاقها الرائع والشهي مع جميع أفراد الأسرة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير خبز السمسم التركي بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات خبز السمسم

يتكون خبز السمسم من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

للتخمير المسبق

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

10 من الخميرة الفورية.

كوب من الدقيق.

للعجن

كوب ماء دافئ.

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الوجه

ملعقة كبيرة من الدقيق.

20 مل من الماء البارد.

50 مل من الماء المغلي.

صفار بيضة.

سمسم.

حبة البركة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل خبز السمسم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه السكر والماء الدافئ والخميرة الفورية، ثم نقلب جيدا حتى تذوب المكونات.

ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط ويختفي الدقيق.

ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نقلب العجين بالملعقة.

ثم نضيف الماء الدافئ ونقلب العجين بالملعقة.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط ونحصل على عجينة طرية وتلتصق باليد.

بعد ذلك نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نضع العجينة بعد اختمارها على سطح مرشوش بالدقيق ونلم العجينة بالدقيق ونكورها.

ثم نقسم العجينة إلى كرتين متساويتين في الحجم.

بعد ذلك نحضر صينية فرن كبيرة ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نضع الكرتين في الصينية ونفرد كل كرة باليد على شكل مستطيل ونترك مسافة فارغة بينهم.

ثم نغطي الفطائر ونتركهم يختمروا في مكان دافئ لمدة نصف ساعة تقريبا.

بعد ذلك نحضر خليط الوجه، نحضر وعاء ونضيف إليه ملعقة الدقيق والماء البارد، ثم نقلب جيدا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الماء المغلي ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط

ثم نضيف صفار البيضة ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك ندهن الفطائر بخليط الوجه.

ثم نزين الفطائر بأطراف الأصابع.

ثم ندهن الفطائر مرة ثانية بخليط الوجه.

بعد ذلك نوزع على الوجه السمسم وحبة البركة.