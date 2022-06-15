طريقة عمل كفتة البطاطس المحشية بالجبن بمكونات اقتصادية ومذاق لذيذ للغاية

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كفتة البطاطس المحشية بالجبن ، من الوصفات المميزة ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة وطريقة سهلة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود، كما أنها تتميز بمذاق خاص ولذيذ وشهي للغاية.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كفتة البطاطس المحشية بالجبن.
مكونات كفتة البطاطس المحشية بالجبن
تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:
- ملعقتين كبار من الدقيق.
- ثلاث حبات بطاطس مسلوقة جيدا أو مقدار ٤٥٠ جرام.
- ملعقتين كبار من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.
- ونصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملح حسب الرغبة.
- مقدار ١٠٠ جرام من الجبنة الموزاريلا المبشورة.
مكونات طبقة التغليف الخارجية.
- ثلاث أكواب من الكورن فليكس المطحون.
- ١ بيضة.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كفتة البطاطس المحشية بالجبن وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بهرس البطاطس جيدا ونعجنها بواسطة اليد حتى يصبح قوامها كالعجينة
- ثم بعد ذلك نضيف للبطاطس ملعقتي النشا وملعقة من الدقيق.
- ثم نقوم بإضافة جميع البهارات والملح.
- ونخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تمتزج وتتجانس جميع المكونات.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملعقة الإضافية من الدقيق ونخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بوضع عجينة في الثلاجة لمدة ربع ساعة، وبعدما تمر المدة نقوم بإخراجها ونقوم بفرد القليل من عجينة البطاطس على اليد.
- ثم نقوم بحشوها بكمية مناسبة من الجبن وبعد ذلك نقوم بتكويرها.
- وبعدما ننتهي من جميع الكمية نقوم بوضع الكور في الفريزر لمدة ربع ساعة.
- ثم بعد ذلك نقوم بطحن كمية الكورن فليكس ونقوم بخفق البيضة.
- ثم نقوم بغمس كفتة البطاطس التي قمنا بوضعها بالفريزر في البيض ثم نغمسها في الكورن فليكس المطحون.
- وبعد ذلك نقوم بوضع كفتة البطاطس في الفريزر مرة أخرى لمدة ساعة.
- ثم بعد مرور الساعة نقوم بقلي كفتة البطاطس مباشرة في الزيت الغزير المسخن مسبقا.
- ونتركها في الزيت حتي تتحمر وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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