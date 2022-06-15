مرملة ودايبة زي المحلات.. أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالزبادي في البيت

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طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، تعد البسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية التي يقبل الكثير على شرائها من محلات الحلويات الجاهزة للاستمتاع بمذاقها الرائع وملمسها الرملي الذي يذوب فى الفم، وترغب الكثير من السيدات فى تحضيرها منزليا بنفس الجودة واللون الرائع الذي نشاهده فى المحلات، لذلك سنتعرف على جميع أسرار عمل البسبوسة بأدق التفاصيل والخطوات التي تضمن لكى نجاحها وجودتها. طريقة عمل البسبوسة المقادير: 3 أكواب من سميد البسبوسة.

نصف كوب زبادي.

كوب سكر.

كوب إلا ربع سمن بلدي.

نصف كوب حليب.

6 ملاعق كبيرة جوز هند ناعم.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

2 ملعقة شربات ثقيل. مقادير السيرب: كوب وربع ماء.

كوب سكر.

عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير البسبوسة اخلطي فى وعاء دقيق البسبوسة وجوز الهند والبيكنج بودر، على أن يكون جوز الهند ناعم تماما ويتم تقليب هذه المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

اخلطي فى وعاء أخر الزبادي مع الحليب وقلبي جيدا حتى تندمج الزبادي مع الحليب وتذوب به.

ارفعي هذا الخليط على النار ثم أضيفي له السمن البلدي واتركيه على نار هادئة حتى يذوب السمن وتندمج مكونات الخليط معا.

أضفي بعد ذلك السكر والفانيليا والشربات الثقيل وقلبي الخليط حتى تتجانس المكونات معا.

ارفعي الخليط من على النار وأضيفيه على المكونات الجافة وقومى بالعجن باليد برفق حتى تتجانس جميع المكونات ويتشرب دقيق البسبوسة بها حتى تلاحظي أن الخليط أصبح مثل حبيبات الرمل.

جهزي صينية فرن مقاس 30 على أن تكون مبطنة بالسمن الطري ثم اسكبي بها خليط البسبوسة وحركي الصينية قليلا حتى يتوزع الخليط ويتساوى تماما.

ادخلي الصينية إلى الفرن على أن يتم تسخين الفرن مسبقا بربع ساعة قبل الخبز على حرارة 200 درجة.

انتظري حوالى نصف ساعة حتى تنضج البسبوسة وتتلون ويمكنك بعد ذلك إشعال شواية الفرن عليها لكى تأخذ اللون الذهبي كما بالمحلات الجاهزة.

اخرجي البسبوسة من الفرن وأضيفي عليها الشربات مباشرة وهو ساخن حتى تتشربه سريعا.

انتظري حتى تبرد البسبوسة ثم قطعيها وقدميها إلى أفراد عائلتك، ويمكن تقديمها مع قطعة من القشطة البيضاء أو بعض العصائر الطبيعية التي تحضر في البيت وتعطى مذاق أكثر من رائع. طريقة تحضير السيرب ضعي فى إناء على النار مقدار السكر مع الماء واتركيهم على نار متوسطة دون تقليب إلى أن يتم الغليان.

أضيفي عصير الليمون ثم اتركي الشربات يغلى مرة أخرى لمدة 7 دقائق لكى تحصلي على القوام المناسب.

يراعى أن يتم ترك السيرب جانباً لبعض الوقت حتى يهدأ ويبرد ويصبح جاهز للاستخدام.

يمكنك الآن استخدام السيرب على البسبوسة أو الحلوى بمختلف أنواعها، كما يمكن حفظاها في الثلاجة لاستخدامها في أي وقت. عمر شويل - جدة مرملة ودايبة زي المحلات.. أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالزبادي في البيت - ثقفني

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