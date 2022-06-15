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طريقة عمل التونة في المنزل، هناك الكثير من المأكولات والمعلبات التي تعودنا على تناولها في العشاء والغذاء دائم ولكن أصبحت مكلفة الثمن جداً في الفترة الأخيرة وأصبح شرائها من الخارج عبء على الكثير من الأشخاص، لذلك سنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل بطريقة سريعة وصحية وبأقل تكلفة ستحضرين بكمية كبيرة من التونة بأقل تكلفة، كما أنك هكذا سوف تضمن جودتها وإنها صحية وتتأكدي من عدم اضافة مواد حافظة عليها، وسنقدم لكم اسهل طريقة لتحضيرها من المنزل بخطوات بسيطة. مقادير التونة في المنزل 2 كيلو سمك تونة أو ماكريل أو بلاميطة.

نصف كوب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح ليمون.

ليمونة مقطعة شرائح رفيعة.

3 ورقات لورا.

¾ ملعقة صغيرة كمون حصي.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب زيت.

نصف كوب عصير ليمون.

كوب خل.

ملعقة كبيرة ملح. طريقة تحضير التونة في المنزل في البداية نقوم بغسل السمك جيدًا من الداخل والخارج بالماء والملح والليمون.

بعد ذلك نقوم بتقطيع رأس وذيل السمك.

ثم نقطع السمك إلى نصفين ونقوم بتقليب الدقيق وملح الليمون عليه ونقلبهم جيدًا ويترك لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل السمك بالماء جيدًا حتى تتخلصين من الدقيق العالق عليه.

نضع وعاء على النار ونملئ نصفه بالماء ونتركه حتى يغلى، ثم نضيف و رق اللورا والفلفل الأسود والكمون وشرائح الليمون.

نترك الماء تغلي مع التوابل لمدة دقيقتين.

بعد ذلك نقوم بوضع السمك في الماء ونغطي الإناء وتهدأ النار جداً ونتركه لمدة ساعة كاملة.

ثم نحضر ماء مثلج ونقوم برفع السمك من الماء المغلي ونضعه في الماء المثلج على الفور ونتركه لمدة دقيقتين فقط.

نرفع قطع السمك من الماء المثلج ونقوم بإزالة الشوك و معلقة أو حرف السكين نقوم بإزالة قشر السمك، ولكن بهدوء لكى لا يتفتت السمك.

نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الخل والملح و عصير الليمون و الملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يذوب الملح.

نقوم بتقطيع السمك إلى مكعبات متوسطة الحجم كما تفضليها.

ثم نقوم بوضعها في برطمان الحفظ ونسكب عليها خليط الخل وعصير الليمون لحفظها ويغلق البرطمان جيدا ويوضع في الثلاجة.

ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل التونة فى المنزل بأقل تكلفة و بطريقة سهلة وسريعة وصحية مثل الجاهزة - ثقفني

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