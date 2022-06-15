نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وصفات فطور لإنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن حتى لو عمرك خمسين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل وصفات فطور لإنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن، يمكن أن يكون فقدان الوزن أمر صعب في أي عمر، ولكن مع تقدم العمر يصبح الأمر أكثر صعوبة. حيث أن سرعة الحرق تبدأ أن تقل بعد عمر الثلاثين بالتدريج. وإذا كنت في الخمسينيات من العمر وتتطلع إلى إنقاص وزنك ، فإن أول شيء يمكنك التأكد من القيام به هو تناول وجبة فطور صحي لأنها أهم وجبة في اليوم ، وسوف تؤثر على صحتك البدنية والذهنية طول اليوم. فحرص على تناول ما يكفي من البروتين والألياف والدهون الصحية في وجبتك الأولى في اليوم لأن ذلك سوف يجعلك تصل إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن في الخمسينيات من العمر.

أفضل وصفات فطور لإنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن

تناول البيض على الفطور يساهم في خسارة الوزن

البيض من أكثر الأطعمة التي يتم تناولها في وجبة الأفطار أو العشاء ولكن البعض لا يعلم أهمية تناول البيض في وجبة الإفطار حيث أن البيض غني بالبروتين والدهون ، وكلاهما يساعدك على كبح شهيتك طوال الصباح وعلى الأرجح خلال اليوم. تشير الأبحاث إلى أن أولئك الذين يتناولون 25 إلى 30 جرامًا من البروتين في الصباح غالبًا ما يشبعون بالقليل في وقت لاحق من اليوم.

أفضل وصفات فطور لإنقاص الوزن الزبادي يوناني

يعتبر الزبادي اليوناني أحد خيارات الزبادي الصحية المتوفرة على أرفف محلات البقالة لأنه يحتوي على كمية رائعة من البروتين وسكر قليل مما يجعله أفضل أنواع الزبادي للصحة. كما أنه يحتوي على الكالسيوم والبروبيوتيك ، وهما ضروريان لصحة مثالية يمكنك تناول كوب من الزبادي وأضفه إلى الحبوب الكاملة أو امزجها في عصير لوجبة إفطار غنية بالبروتين”.

دقيق الشوفان و اللبن

دقيق الشوفان دائمًا ينصح به عند إتباع أي نظام غذائي لإنقاص الوزن وحرق الدهون حيث أنه الألياف الموجودة به يمكن أن تبقيك ممتلئة لاباقي اليوم ولا تشعر بالجوع وذلك لأنة ايضًا يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع، ويساعدك ايضًا على إدارة صحة قلبك.

زبدة البندق

لن تكفي زبدة البندق وحدها لتناول الإفطار ، لكنها يمكن أن تكون إضافة رائعة للعديد من أنواع الوجبات. الأبحاث الطبية تشير إلى إن إضافة زبدة البندق الطبيعية إلى الخبز المحمص أو دقيق الشوفان يمكن أن يضيف بعض الدهون الصحية والبروتينات النباتية التي يمكن أن تساعد في دعم الشعور بالشبع ، مما قد يساعدك على محاربة آلام الجوع والحصول على سعرات حرارية أقل على المدى الطويل”.

شاي أخضر

وأخيرًا ، على الرغم من أن الشاي الأخضر ليس طعامًا إلا أنه مليء بالفوائد الصحية – بما في ذلك المساعدة في إنقاض الوزن وحرق الدهون. “يمكن أن يكون احتساء الشاي الأخضر إضافة رائعة إلى وجبة الإفطار. طالما لم يتم إضافة المحليات من السعرات الحرارية ، يمكن للشاي الأخضر أن يدعم إدارة الوزن بفضل المركبات الطبيعية التي يحتوي عليها” وبالطبع أنت سمعت عن الشاي الأخضر ومن الممكن أن تكون حرصت على تناولة من قبل ولكنك لن تحصل على نتيجة ولذلك لأنك قمت بإستخدامه بطريقة غير صحيحة، الشاي لن يساعدك بدون اتباع حمية غذائية لا يمكنك ابدا تناول أطعمة تزيد الوزن ثم تناول الشاي الأخضر هذا لن يفيد، الشاي الأخضر جزء بسيط من النظام الغذائي.

أفضل وصفات فطور لإنقاص الوزن الأطعمة الخضراء

يجب الحرص على تناول الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر مثل الخس والجرجير والكرنب، الخضروات الورقية لها العديد من الفوائد الصحية للبشرة والشعر ومكافحة الشيخوخة كما أنها لا تتسبب ابداً في زيادة الوزن كما يمكن تناول بعض الخضروات ذات اللون الأخضر مثل الخيار والكوسة والبروكلي بعد الطهي على البخار، تناول هذه الأطعمة في وجبة الإفطار مهم جداً للصحة ويجعلك تشعر بالشبع بدون اكتساب أي وزن زائد.