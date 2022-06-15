نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة بدوية لعلاج خشونة الركبة والتهاب المفاصل نهائيا في شهر واحد فقط في المقال التالي
آلالام العظام وخشونة الركبة والتهاب المفاصل أصبحت الأمراض الشائعة جدا ويعانى منها الكثيرون وأحيانا الأدوية والعقاقير الطبية لا تأتى ثمارها إلى جانب أنها من الممكن أن تؤثر بالسلب على المعدة وتضرها لذلك يلجأ معظم الناس إلى محركات البحث لإيجاد وصفات طبيعية لا يوجد لها آثار جانبية ضارة وتستطيع علاج تلك المشاكل أو التخفيف من حدة الألم المصاحب لها وصفتنا اليوم كان يستخدمها البدو قديما لعلاج مشاكل العظام.
كيفية تحضير الوصفة البدوية لعلاج العظام
يمكن القيام بعمل تلك الوصفة فى دقائق معدودة بمجموعة مكونات بسيطة وسهلة وهى:
- إحضار بعض من دهون الغنم وتذويبها على النار .
- تفرغ على الدهون عبوة كاملة من مرهم العظام هيموكلار.
- يضاف معهم ملعقة كبيرة من بذور حبة البركة.
- تقلب جميع المكونات حتى تمتزج جيدا ويتم استخدام هذه الوصفة على مكان الألم كل يوم .
- بعد عدة أيام سوف يخف الألم تدريجيا إلى أن يختفي تماما وسوف تستطيع القيام بالمهام اليومية بكل سهولة.
أسباب الإصابة بآلالام العظام وخشونة الركبة
تتوافر العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بخشونة الركبة ومنها بعض الأسباب الصحية والأخرى وراثية وهى:
- زيادة الوزن أو السمنة المفرطة لا تستطيع العظام تحمل وزن زيادة فوقها لمدة طويلة لذلك تصاب العظام بخشونة الركبة والتهاب المفاصل.
- التقدم في العمر وكبر السن أحد أهم الأسباب التى تسبب آلام العظام لأن جميع أعضاء الجسم بوجه عام تبدأ تضعف ومنها العظام فمعظم الناس لا يصابوا بخشونة الركبة إلا بعد أن يصلوا إلى عمر الأربعين.
- العمل الذي يحتاج إلى الوقوف لعدة ساعات يوميا كما يساعد الصعود والهبوط كثيرا فى الإصابة بخشونة الركبة.
- غضروف المفصل أحد المشاكل التى تواجه العظام ويرجع فى الكثير من الأحيان إلى عوامل وراثية.
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