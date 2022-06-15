اكتشف فوائد الاستحمام بالماء البارد في الصيف.. خليها عادة

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رياض - احمد صلاح - فوائد الاستحمام بالماء البارد في فصل الصيف عديدة ولا حصر لها، وعلى الرغم من ذلك لا يعلمها الكثيرون، ولكنهم يقومون بها من أجل تخفيف درجات حرارتهم خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، ولكننا اليوم قررنا أن نقدم لكم اليوم أهم فوائد الاستحمام بالماء البارد في الصيف.

فوائد الاستحمام بالماء البارد

تهدئة حكة الجلد

من أهم فوائد الاستحمام بالماء البارد، هي القضاء على حكة الجلد التي يعاني منها الكثير من الأشخاص خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى أن الماء البارد له القدرة على علاج العديد من المشاكل الجلدية.

تنشيط الدورة الدموية

الاستحمام بالماء البارد قادر تنشيط الدورة الدموية، وذلك عن طريق تنظيم دوران الدم بالأنسجة، ولهذا ينصح باستخدام الماء البارد في الاستحمام للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، فالماء البارد يعمل على تحفيز الدورة الدموية، فيقل الالتهابات.

تقليل الوزن

من أبرز فوائد الاستحمام بالماء البارد، فمن الممكن أن تقوم بعض الخلايا الدهنية أن تولد الحرارة بالجسم، وذلك أثناء عملية حرق الدهون، وهذه العملية سوف تحدث أثناء الاستحمام بالماء البارد.