قناع القهوة والجيلاتين من الوصفات المميزة التي تخلص البشرة من الرؤوس السوداء وتساعد على تفتيحها، ويعتبر من الوصفات الطبيعية التي تناسب جميع أنواع البشرة، ويفيد في علاج حب الشباب لاحتواء القهوة على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، ويساعد في التخلص من الجلد الميت والزيوت والشوائب المتراكمة في البشرة، ويعمل على زيادة تدفق الدم في الجلد وتضييق المسام الواسعة، ويحتوي الماسك على اللبن الذي يغذي البشرة ويرطبها ويعيد لها الحيوية، وسوف نقدم كم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل قناع القهوة والجيلاتين لتفتيح البشرة وإزالة شعر الوجه والرؤوس السوداء.

مكونات قناع القهوة والجيلاتين

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

4 ملاعق كبيرة من اللبن الدافئ.

2 ملعقة كبيرة ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين.

طريقة التحضير

في إناء ضعي ملعقة من النسكافيه (القهوة سريعة الذوبان) مع أربع ملاعق كبيرة من اللبن الدافئ ونقلب جيداً حتى يتم الذوبان. ثم نضيف ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين مع استمرار التقليب ونضيف ملعقتين من الماء الساخن حتى يصبح القوام ناعم وكريمي. ثم نضع الإناء فوق حمام ماء ساخن لمدة 10 دقائق مع التقليب حتى تندمج المكونات ونحصل على قوام كريمي يسهل توزيعه بفرشاة على المنطقة المراد تفتيحها وإزالة الشعر منها.

طريقة الاستخدام

يجب التأكد من عدم وجود حساسية من مكونات القناع وذلك عن طريق وضع كمية قليلة منه على الجلد إذا حدث احمرار نوقف استخدامه. نترك الخليط يبرد قليلاً وبعدها يتم توزيع الماسك على الوجه بعيداً عن الحواجب وفروة الرأس لأنه يعمل على إزالة الشعر ويترك حتى يجف تماماً ثم يتم إزالته برفق وغسل البشرة بالماء الفاتر وترطيبها بكريم مرطب. يحضر القناع قبل الاستخدام مباشرة ولا يحفظ في الثلاجة.

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