كريم النشا لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم نهائيا وتبيض فوري للمناطق الداكنة

كريم النشا لازالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور ، يضع الشعر الزائد صاحبه في موقف محرج للغاية لأن جعل شكل المنطقة غير جميل، مع العلم أن جميع الطرق المستخدمة في إزالة الشعر لا تقوم بالتخلص من الشعر من جذوره، ولكن تقوم بقطع الجزء العلوي من الشعر فقط فبتالي تكون عملية ظهور الشعر في أقرب وقت، ولا تصدق الفتاة نفسها بعد ظهور الشعر في أقل من ثلاث أو أربع أيام فقط، كما أن معظم هذه الطرق تؤدي إلى اسمرار البشرة وظهور حبوب كثيرة فيها، ولكن نحن نعدكم أننا مع هذه الوصفة لن تتوقف أبدا عن هذه الطريقة، لأنها بالفعل تأتي بنتيجة مرضية لجميع النساء، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة إزالة الشعر الجسم كله من الجذور

النشا يعتبر من المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة، كما أنه يحتوي على مواد تداخل خلال المسام وكما أنه يساعد في تفتيح البشرة، ولكن اليوم لا نتحدث عن استخدام النشا في تفتيح البشرة، ولكن مقالنا اليوم عن وصفة النشا التي تعمل على إزالة الشعر من الجذور، مع العلم أن هذه الوصفة تستخدم في أي مكان في الجسم، لأنه أمن وخالى من أي مواد تضر البشرة، وعلى وجه الخصوص الأماكن الحساسة، والآن نحن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة:

خمسة ملاعق من النشا.

ثلاث ملاعق من السكر، بشرط أن يكون خشن.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير واستخدام النشا في إزالة الشعر

يجب اتباع الخطوات القادمة لكي تحصلي على نتيجة مرضية لكي سيدتي، لكي تظهري بمنظر لا مثيل وجسم خالي من أي شعر نهائي، وإليكم الخطوات: