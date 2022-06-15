نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم نهائيا وتبيض فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي
كريم النشا لازالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور ، يضع الشعر الزائد صاحبه في موقف محرج للغاية لأن جعل شكل المنطقة غير جميل، مع العلم أن جميع الطرق المستخدمة في إزالة الشعر لا تقوم بالتخلص من الشعر من جذوره، ولكن تقوم بقطع الجزء العلوي من الشعر فقط فبتالي تكون عملية ظهور الشعر في أقرب وقت، ولا تصدق الفتاة نفسها بعد ظهور الشعر في أقل من ثلاث أو أربع أيام فقط، كما أن معظم هذه الطرق تؤدي إلى اسمرار البشرة وظهور حبوب كثيرة فيها، ولكن نحن نعدكم أننا مع هذه الوصفة لن تتوقف أبدا عن هذه الطريقة، لأنها بالفعل تأتي بنتيجة مرضية لجميع النساء، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات وصفة إزالة الشعر الجسم كله من الجذور
النشا يعتبر من المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة، كما أنه يحتوي على مواد تداخل خلال المسام وكما أنه يساعد في تفتيح البشرة، ولكن اليوم لا نتحدث عن استخدام النشا في تفتيح البشرة، ولكن مقالنا اليوم عن وصفة النشا التي تعمل على إزالة الشعر من الجذور، مع العلم أن هذه الوصفة تستخدم في أي مكان في الجسم، لأنه أمن وخالى من أي مواد تضر البشرة، وعلى وجه الخصوص الأماكن الحساسة، والآن نحن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة:
- خمسة ملاعق من النشا.
- ثلاث ملاعق من السكر، بشرط أن يكون خشن.
كمية مناسبة من زيت الزيتون.
طريقة تحضير واستخدام النشا في إزالة الشعر
يجب اتباع الخطوات القادمة لكي تحصلي على نتيجة مرضية لكي سيدتي، لكي تظهري بمنظر لا مثيل وجسم خالي من أي شعر نهائي، وإليكم الخطوات:
- يجب وضع النشا والسكر وزيت الزيتون مع بعضها البعض.
- يجب التقليب حتى نحصل على قوام يسهل الفرد على البشرة.
- يجب تنظيف البشرة جيدا وإزالة جميع الشوائب الموجودة عليها.
- يجب وضع كمية مناسبة من الكريم على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.
- يجب تركها على البشرة لمدة ربع ساعة.
- يجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم النشا لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم نهائيا وتبيض فوري للمناطق الداكنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.