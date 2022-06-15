بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة لعشاق اللون البني الغزالي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية

صبغ الشعر باللون البني دون الاحتياج للذهاب إلى صالون التجميل، هذا ما تبحث عنه جميع النساء اللواتي يردن تغطية الشيب، الشعر الأبيض ليس له وقت محدد يظهر فيه مثل ما يعتقد البعض، بل إنه يظهر للشباب والمراهقين وله أسباب كثيرة، مثل الصدمات، العصبية الزائدة، كثرة التوتر، أما بالنسبة لكبار السن فهذا أمر طبيعي لأن مع التقدم في السن يفقد الشعر لونه وتقل نسبة الكيراتين به، في هذا المقال سأحدثكم عن أسرار صالونات التجميل لصبغ الشعر باللون البني الغزالي تغطية كاملة للشعر الأبيض بطريقة طبيعية وغير مكلفة وسيتم الاستغناء عن الذهاب كل فترة إلى صالون التجميل لصبغ الشعر.

بأسرار الكوافيرات صبغ الشعر باللون البني الغزالي وتغطية مثالية للشيب

أول مكون معنا اليوم هو القهوة، تساعد القهوة على إمداد الشعر باللون البني الغزالي طبيعيًا دون تدخل أي أشياء كيميائية، تساعد القهوة على عدم تعرض الشعر للتساقط ولهذا سنوضح لكم خطوات تحضير وصفة القهوة لصبغ الشعر، الخطوات تتمثل في الكلمات الآتية:

اجلبي صحن صغير ثم ضعي به نصف كوب من القهوة وكوب من الماء وضعيه يغلي على النار وقومي بتقليب المزيج جيدًا.

أضيفي للمزيج ثلاثة ملاعق من الفازلين وملعقة واحدة كبيرة من خل التفاح وقومي بالتقليب مجددًا.

يتم تقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء أو أكثر ويتم توزيع الخلطة على كامل الشعر.

يتم التركيز على المناطق المليئة بالشعر الأبيض.

انتظري لمدة نصف ساعة وضعي كيس بلاستيك على شعرك.

انتظري لمدة نصف ساعة وضعي كيس بلاستيك على شعرك. اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

خلطة القهوة لصبغ الشعر باللون البني الغزالي

يعتبر الشاي أيضًا من المكونات المفيدة التي تعطي الشعر لونًا بنيًا بطريقة طبيعية وخطوات تحضير وصفة القهوة كالآتي: