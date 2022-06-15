سحر مفعول كريم النشا الكوري لتفتيح وتبييض وتنقية البشرة وإزالة السواد لبشرة مثل الكوريين

كريم النشا الكوري لتبييض البشرة من أفضل الخلطات الطبيعية والآمنه على الوجه، وأصبحت السيدات وخاصة والفتيات المقبلين على الزواج يقومون بتحضير كريم النشا الكوري فى مستحضرات التجميل الخاصة بهم بدلا من إستخدام المواد الكيميائية لأنها أفضل وأضمن بكثير على البشرة، وهذه المواد تسبب فى ظهور البقع الداكنة، وتعمل على غمقان الوجه، وتسبب ظهور النمش والكلف، وتسبب فى ظهور الحساسية وإحمرار الوجه، فكريم النشا الكوري يمكن صنعه فى المنزل بمكونات متوفرة بأسعار مناسبة، ومن هذه المكونات النشا والفازلين وزيت الليمون وعصير الخيار والزبادي والحليب وزيت اللوز، وسوف نقدم طريقة عمل كريم النشا الكوري للفتيات الذين يريدون البشرة الفاتحة لأنها تظهر الوجه بمظهر جميل وجذاب أمام الناس خاصة إذا كانت فى حفلة أو مناسبة، وهذا الكريم يناسب جميع أنواع البشرة سواء كانت بشرة حساسة أو بشرة دهنية أو بشرة مختلطة أو بشرة جافة.

مكونات كريم النشا الكوري

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة

ربع كوب صغير من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

طريقة عمل كريم النشا الكوري