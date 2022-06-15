نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول كريم النشا الكوري لتفتيح وتبييض وتنقية البشرة وإزالة السواد لبشرة مثل الكوريين في المقال التالي
كريم النشا الكوري لتبييض البشرة من أفضل الخلطات الطبيعية والآمنه على الوجه، وأصبحت السيدات وخاصة والفتيات المقبلين على الزواج يقومون بتحضير كريم النشا الكوري فى مستحضرات التجميل الخاصة بهم بدلا من إستخدام المواد الكيميائية لأنها أفضل وأضمن بكثير على البشرة، وهذه المواد تسبب فى ظهور البقع الداكنة، وتعمل على غمقان الوجه، وتسبب ظهور النمش والكلف، وتسبب فى ظهور الحساسية وإحمرار الوجه، فكريم النشا الكوري يمكن صنعه فى المنزل بمكونات متوفرة بأسعار مناسبة، ومن هذه المكونات النشا والفازلين وزيت الليمون وعصير الخيار والزبادي والحليب وزيت اللوز، وسوف نقدم طريقة عمل كريم النشا الكوري للفتيات الذين يريدون البشرة الفاتحة لأنها تظهر الوجه بمظهر جميل وجذاب أمام الناس خاصة إذا كانت فى حفلة أو مناسبة، وهذا الكريم يناسب جميع أنواع البشرة سواء كانت بشرة حساسة أو بشرة دهنية أو بشرة مختلطة أو بشرة جافة.
مكونات كريم النشا الكوري
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة
- ربع كوب صغير من الماء
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان
طريقة عمل كريم النشا الكوري
- فى البداية نقوم بغسل وتنظيف البشرة بالماء البارد لأنه يعمل على فتح مسام البشرة، وإزالة أى دهون أو زيوت.
ثم نقوم بتحضير وعاء ونظيف ثم نضع به ربع كوب صغير الحجم من الماء وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا ثم نقوم بتقليبه على البارد ثم نرفع الوعاء على نار هادئة جدا مع التقليب المستمر حتى لا يتكون كتل بالخليط، وحتى يصبح قوام كريمي ومتماسك، وبعد ذلك نترك خليط النشا حتى يبرد تماما.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الفازلين وزيت الليمون وعصير الخيار والزبادي والحليب البودرة وزيت اللوز وعصير الليمون والقهوة ودقيق الشوفان ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.
- ثم نبدأ بتوزيع كريم النشا الكوري على البشرة بشكل دائري وبرفق ثم نتركها على الوجه لمدة خمسة عشر دقيقة.
- وبعد إنتهاء الوقت نقوم بفرك الخلطة ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر، وتكرر هذه الخلطة ثلاثة مرات في الأسبوع ولمدة خمسة عشر يوما سوف نلاحظ بشرة فاتحة بإستخدام النشا الكوري.
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