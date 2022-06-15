نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعالي أقولك بالقرنفل أزاي تخلي أسنانك بيضاء كاللؤلؤ خالية من الجير والأصفرار نهائياً في المقال التالي
القرنفل من أكثر المواد الطبيعية التى أثبتت فاعليتها فى تبييض الأسنان، وهذه الفائدة يغفل عنها جميع الناس، لأن الأسنان البيضاء تعطي مظهر جذاب وجميل للوجه فكل السيدات والفتيات وحتى الرجال يبحثون على طريقة لتبييض الأسنان بشكل طبيعي وصحي، مثل مسحوق القرنفل والنشا وعصير الليمون ومعجون أسنان فعند خلط هذه المواد مع بعضها ووضعها على الأسنان تساعد على التفتيح بشكل سريع، وتحافظ على الأسنان والضروس من التسوس، وتحافظ على اللثة من النزيف ومن الإلتهابات ومن التورم، وتعطي للفم رائحة جميلة ورائعة، فلا ننصح بالذهاب إلى مراكز التجميل لأنها تعمل على إزالة طبقة من الأسنان وممكن تسبب التهابات باللثة، ومن أسباب إصفرار الأسنان تناول الشاي والقهوة بكميات كبيرة، وعدم تنظيف الأسنان بإنتظام، وللقرنفل إستخدامات كثيرة من الناحية الجمالية فهو يساعد على تفتيح البشرة، ويزيل أي بقع داكنة، وزيت القرنفل يعمل على تطويل الشعر وتنعيمه، وإزالة القشرة من فروة الرأس، وتناول مشروب القرنفل يقوي المناعة ويعالج من السعال ونزلات البرد والتهابات الحلق، وسوف نقدم فى هذا المقال طريقة عمل خلطة القرنفل بطريقة سهلة وبسيطة جدا لتبييض الأسنان، وبمكونات متوفرة فى المنزل.
مكونات وصفة القرنفل لتبييض الأسنان
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق القرنفل
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من معجون الأسنان
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من صودا الخبر
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج صودا
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الحليب
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم الدقيق
- فرشاة ناعمة
طريقة عمل وصفة القرنفل لتبييض الأسنان
- أولا نقوم بغسل الأسنان بالماء الفاتر وتنظيفها من أي بقايا منرالطعام.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق القرنفل وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من معجون الأسنان وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم وصودا الخبز والبيكنج صودا والحليب والدقيق ثم نقوم بمزج هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يمتزج ويصبح خليط متجانس.
- وبعد ذلك نقوم بوضع الفرشاة فى خليط القرنفل ثم نقوم بدعك الأسنان جيدا من الأسفل ومن الأعلى.
- وبعد ذلك نقوم بغسل الأسنان جيدا بالماء الفاتر، وسوف نلاحظ بياض الأسنان، وتكرر هذه الوصفة يوميا ولمدة خمسة عشر يوما، وسوف تصبح الأسنان أكثر بياضا فى الأسبوع الثانى بإستخدام خلطة القرنفل السحرية.
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