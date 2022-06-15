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عمر شويل - جدة وداعاً لشعر الوجه والجسم نهائي بوصفة طبيعية وبدون ألم لن تستغني عنها، تبحث النساء عن أفضل الطرق للتخلص من الشعر الزائد بطرق طبيعية، وذلك بعيداً عن الطرق التقليدية مثل الشمع أو الكريم أو شفرات الحلاقة، مما تؤثر بالسلب علي شكل الجلد كما تتسبب في اسمراره وظهور البثور، ولذلك يتميز الخل بأن له الكثير من المميزات التي تساعد في القضاء على الشعر الزائد في الجسم والوجه، هذا بجانب تأخير ظهور الشعر بعد إزالته، بالإضافة إلى العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الخل التي تساعد في ترطيب الجسم والحفاظ عليه، ولهذا يتم استخدامه في الكثير من الوصفات الطبيعية للتخلص من شعر الوجه والجسم الزائد بشكل آمن دون الضرر ببشرة الجسم.

وداعاً لشعر الوجه والجسم بشكل نهائي بمكونات طبيعية فعالة وسريعة

يعد إزالة الشعر من أكثر الأمور المزعجة التي تسبب العديد من المشاكل بالنسبة للوجه والجسم.

حيث أنها ليست طرق فعالة للتخلص منه نهائياً بل سريعاً ما يعود الشعر للنمو وأحياناً يكون أكثر خشونة.

ولذلك سوف أقدم لكم طريقة طبيعية وسوف تقولي وداعاً لشعر الوجه والجسم بأسرع الطرق وبدون ألم.

وصفة إزالة الشعر بالخل والكركم

من أبرز طرق إزالة الشعر الزائد بالجسم والوجه استخدام الخل ثم إضافة له الكركم، ويتم تحضير هذه الوصفة كما يلي:

المكونات:

مقدار ملعقة ملح كبيرة.

عدد 3 ملاعق كبيرة من الخل.

طريقة التحضير:

نخلط الملح مع مقدار الخل جيداً حتى تتكون عجينة شبه سائلة ومتماسكة قليلاً. بعد ذلك نضع الخليط على المنطقة التي نرغب في إزالة الشعر الزائد منها ونترك الخليط عليها حتى يجف بشكل تام. ثم ندلك المنطقة بالخليط في عكس اتجاه نمو الشعر عدة دقائق. بعد الانتهاء من التدليك نغسل المنطقة جيداً بماء بارد.

التخلص من الشعر الزائد بالخل وزيت الزيتون وبدون ألم



لزيت الزيتون دور كبير في ترطيب الجسم بعد إزالة شعر الجسم والوجه، ولهذا يضاف إلى الخل في وصفة إزالة الشعر ويتم تحضير هذه الوصفة كما يلي:

المكونات:

مقدار ملعقة خل كبيرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

شفرة حلاقة نسائية.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء كبير ثم نضع به كل المكونات ونخلطها جيداً. ثم نضع الخليط على المنطقة التي يظهر بها الشعر بشكل دائم. بعد ذلك نضع شفرة الحلاقة النسائية في الخل للتخلص من الشعر الوبري. هذه الطريقة تساعد في عدم نمو الشعر مرة ثانية بشكل سريع. بعد الانتهاء نقوم بدهن المنطقة التي أزلنا منها الشعر الوبري لمدة عشر دقائق.

طريقة إزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم بالخل والموس

من المعروف أن الخل يساعد علي التخلص من الشعر بشكل نهائي حيث يقوم بعدم نمو الشعر مرة أخري.

المكونات

كمية خل بسيطة.

شفرة حلاقة نسائية.

طريقة التحضير والاستخدام