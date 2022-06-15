طريقة عمل مخلل القرنبيط السريع المقرمش في البيت بكل تكاته وأسراره زي المحلات

مخلل القرنبيط من الأطباق الجانبية التى توضع على مائدة الغذاء بجوار أطباق المشويات والمقليات، وتقدم على مائدة العشاء بجوار الساندويتشات، وتفضل الأطفال تناول وجباتهم بجانب طبق مخلل القرنبيط، وللقرنبيط له عدة طرق لطهية فيمكن طهيه عن طريق تتبيله فى الدقيق والبيض والنشا والكسبرة الخضراء، ويمكن أن يتم طهيه مشوي فى الفرن، ويمكن عمله مخلل الذي سوف نتحدث عنه فى هذا المقال ونعرض إليكي كيفية عمل مخلل القرنبيط الذى لا يحتاج إلى وقت أو جهد، وهو سهل التحضير، ومكوناتها متوفرة فى كل مطبخ وبتكلفة فى متناول الجميع مثل الملح والخل والثوم وورق اللورا، والقرنبيط له فوائد كثيرة لصحة الإنسان لأنه يحتوي علي الكثير من الحديد والبروتينات والفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، وتعطي النشاط والطاقة، وتحمي الجسم من الأمراض وتقوى جهاز المناعة، ويتميز طبق مخلل القرنبيط بالطعم المملح والمقرمش، وله نكهة مميزة وجميلة، ويتميز مخلل القرنبيط أيضا بأنه يعمل على فتح الشهية فلا ننصح بشراء برطمان مخلل القرنبيط الجاهز لأن له طعم غير جيد وغير مقبول، وغير هذا تكلفته عالية جدا، ومضاف إليه مواد حافظة التى تدمر الصحة.

مكونات عمل مخلل القرنبيط

كمية مناسبة من القرنبيط الطازج

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزعفران

ثلاثة فصوص من الثوم المقطع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر

ثمرة واحدة الجزر المقطع

حبة من الورق اللورا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من حبة البركة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكمون الحصى

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الحصى

برطمان من الزجاج أو البلاستيك

طريقة عمل مخلل القرنبيط