نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحداكي ان لم يبيض بشرتك كبشرة الكوريين بخلطة سحرية منزلية لتبييض وتفتيح البشرة من اول مرة في المقال التالي

تعتني كل السيدات والفتيات كبار السن وحتى الصغار الإهتمام والبحث على إستخدام أى منتج لتفتيح البشرة لأن البشرة الفاتحة تعطيها مظهر جميل وجذاب وتكسبها الثقة بالنفس أمام الناس، لأنها تزيد من الوجه جمالا عند وضع المكياج فالخلطة الكورية المكونة من النشا والأرز المطحون وزيت جوز الهند والزبادي والحليب ودقيق الشوفان فهذه الخلطة ننصح بإستخدامها لأنها تعمل على تفتيح الوجه عشر درجات عن اللون الأصلي، ومشكلة إسمرار البشرة لها عدة أسباب منها إستخدام مستحضرات التجميل بكثرة، وعدم تناول الغذاء الصحى، وعدم تناول الماء بكميات كافية، وإستخدام كريمات تحتوى على مواد كيميائية والتفتيح بالليزر التى تسبب فى إزالة طبقة من الجلد فتؤدي إلى إحمرار الوجه وظهور الحبوب والبثور، والتعرض للشمس لأوقات كثيرة، وتناسب خلطة النشا الكوري جميع أنواع البشرة مثل البشرة الحساسة والبشرة الدهنية فهى آمنه، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل خلطة كورية لتفتيح البشرة التى يتم صنعها فى المنزل بمكونات متوفرة بأسعار مناسبة وفى متناول الجميع. مكونات عمل خلطة كورية لتفتيح البشرة ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الأرز المطحون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر طريقة عمل خلطة كورية لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء مناسب ثم نضع فيه النشا والأرز المطحون ودقيق الشوفان والقهوة والسكر والحليب البودرة ثم نقوم بإضافة كمية قليلة من الماء حتى تذوب هذه المكونات الجافة.

وبعد ذلك نقوم بوضع زيت جوز الهند والزبادي وعصير الليمون وزيت الليمون ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

وقبل وضع الخلطة لابد من تنظيف الوجه بالماء البارد حتى تفتح مسام البشرة، وتزيل أي شوائب أو زيوت عالقة بالبشرة ثم نجففها بالمنشفة.

ثم نبدأ بتوزيع الخلطة على الوجه برفق وبشكل دائري ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تجف.

وبعد ذلك نقوم بفرك الوجه من هذه الخلطة ثم نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ثم تجفيفه، ويمكن وضع كريم مرطب يناسب نوع البشرة.

وتكرر هذه الوصفة أربعة مرات في الأسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع، وسوف نلاحظ البشرة فاتحة وبياضها مثل الثلج بإستخدام الخلطة الكورية. عمر شويل - جدة اتحداكي ان لم يبيض بشرتك كبشرة الكوريين بخلطة سحرية منزلية لتبييض وتفتيح البشرة من اول مرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحداكي ان لم يبيض بشرتك كبشرة الكوريين بخلطة سحرية منزلية لتبييض وتفتيح البشرة من اول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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