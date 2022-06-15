نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة التونة بالبطاطس المقلية في المقال التالي

تعد كفتة بطاطس من أشهى المأكولات والأطباق التي يتم تناولها ويحبها كل من الصغار والكبار ولها العديد من الأنواع فيوجد كفتة بطاطس باللحم أو بالدجاج أو بالتونة وغيرها من أنواع الكفتة الأخرى ولكننا اليوم سنعد معكم كفتة بطاطس بالتونة، من أكثر الوصفات التي تناسب الرحلات ووجبات الغداء أو العشاء، كما تقدم الكفتة في الأعياد، وتحضر وصفات الكفتة ويمكن أن تخزن في الثلاجة ويكون مستعد للقلي بعد خروجه من الفريزر. مكونات كفتة بطاطس بالتونة المقلية نحتاج إلى عدد 3 ثمرات من بطاطس المسلوقة. ربع كوب من الدقيق الأبيض. عدد 2 عبوة من تونة مصفاه الزيت. ثمرة كبيرة من البصل المفروم ناعم. نصف كوب كبير من الشبت المفروم. عدد أربعة ملاعق كبيرة من بقدونس مفروم. ملعقة صغيرة من بابريكا ناعم. ملعقة صغيرة من كمون. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الفلفل. عدد 2 بيضة. خطوات تحضير كفتة بطاطس بالتونة يتم هرس البطاطس بعد سلقها جيدا وتهرس وهي ساخنة، وتترك جانبا حتى تبرد.

ثم يضاف الدقيق مع تونة مع بصل مفروم مع ثوم مع شبت وبقدونس، وبابريكا والكمون وملح وفلفل والبيضة وتعجن جيدا مع بعضها مع تفتيت التونة.

تعجن كفتة مع بطاطس حتى تتماسك جيدا وتشكل على شكل أصابع، وترص في طبق جانبي، ثم تبلل اليد بالماء مع تشكيل الكفتة.

ثم نغطي الكفتة بالطحين بوعاء عميق، مع مخلوط البيض والملح والفلفل الأسود والبقسماط.

ثم يتم بوضع اصابع الكفتة في الطحين لتتغطي كاملا اولا ثم نضعها في البيض ثانيا ثم تتبل في البقسماط.

ثم يتم وضع الكفتة في الصينية ونقوم بدخول الكفتة في الثلاجة بعد تتبيلها لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتماسك الكفتة تماما وتكون متماسكة.

ثم يتم بوضع المقلاة على نار عميقة ملئ بالزيت للقلي ثم نضع الاصابع في الزيت حتى يصبح لونة ذهبي. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة التونة بالبطاطس المقلية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة التونة بالبطاطس المقلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.